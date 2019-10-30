MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



國民王牌先發薛則在第五戰當日賽前，因頸部痙攣臨時拔除先發，國民被迫陣前換將。第六戰賽前他已經能上場傳接球，國民教頭表示，要是明天有第七戰打，就會派他先發。 美聯社 分享 facebook 國民強投薛則（Max Scherzer）兩天前因頸部痙攣臨時退出世界大賽第五戰先發行列，今天隨隊移師太空人主場，第六戰賽前他已經能上場傳接球，結束練習時他向記者傳達：「我很好。」

薛則在場上試圖全力投球，動作看來已經相當順暢，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，今晚應該不會讓薛則牛棚出賽，但要是明天有第七戰打，就會派他先發，「他很好，如果他今晚跟我講一切沒事，那他明天就會投到不能投了為止。」

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薛則前天注射可體松治療，馬丁尼茲直到昨天才和他討論療效和復原程度，並不想倉促判斷能否出賽，但就算他能出征第七戰，也要隊友今天先從太空人手中扳平戰局。

如果薛則明天仍出狀況，「投一休四」的桑契斯（Anibal Sanchez）可能將頂替先發，前天第五戰賽後他也進牛棚做了例行性練投；另一張王牌柯賓（Patrick Corbin）雖然才在第四戰投了96球，但這兩天有可能會在牛棚待命。