國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

對一般讀者來說華府國民隊能打到今天這般的榮耀看似無感，但其實是相當不容易的。華盛頓離紐約不遠，開車只要四小時左右車程，對紐約的居民來說去參觀華府特區的白宮和附近的各種博物館就好像台北開到台中一樣，其實不太遠。對紐約人來說至少在某種程度上，喜好華盛頓球隊的人遠比喜好波士頓的多，紐約與波士頓不管是籃球、棒球或美足，世代誓不兩立。這次洋基沒打進世界大賽，連兩年被休士頓阻擋，在這種因素下，紐約人論報仇、論好惡是比較支持華盛頓的。

從紐約往南下開，當進入華府特區後，通常在95號公路的支線295號公路會先看到國民隊當時剛落腳的RFK老球場，接著再往下開15分鐘才會開到國民隊的目前的「國家公園」(Nationals Park)主場。RFK球場已經快60歲了，在國民隊、美足華府紅人隊紛紛離去下，過去這些年已經鮮少使用，每次開公路經過球場邊時都感受到它的晚景殘破。該球場將於兩年內進行拆除。

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美國前總統小布希(左)與國家安全顧問萊斯(右)於2006年8月時到RFK球場看國民隊的比賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

國民隊當時就是在這種「爹不疼(蒙特婁不要博覽會)、娘不愛(已有附近巴爾地摩金鶯隊)」的情況下先遷進RFK球場的，筆者還依稀記得當時陣中還有打過洋基隊的老一壘手強森(Nick Johnson)、外野手喬奇(Ryan Church)、得過世界大賽冠軍的古巴老投手赫南德茲(Livan Hernandez)等，在華府成軍第二年後還有前洋基的索利安諾(Alfonso Soriano)等。

尼克‧強森是1996年的選秀探花，但在洋基表現不夠出色，2003年被交易到博覽會，在博覽會改為國民後，他逐漸成為球隊的攻擊主力。 歐新社資料照片 分享 facebook

在職業運動興盛的美國(含加拿大)，談起每一座城市時，一定與該城市下的職業球隊做連結，例如講起紐約，人們一定說洋基、巨人(美足)，講到洛杉磯，我們會想起湖人隊與道奇隊。提到達拉斯，就想到牛仔隊。看到亞特蘭大就聯想起勇士隊。芝加哥？那不就公牛！

那華盛頓呢？在一兩周前，人們會說「當然就是美足的紅人隊了！」不過這幾年華府的冰球首都隊(Capitals)在俄國人歐瓦奇肯(Alex Ovechkin)的帶領下也不惶多讓。

NHL華盛頓首都隊在2018年拿下隊史首次史坦利盃冠軍，華府球迷當然希望國民隊能在今年接棒。 歐新社資料照片 分享 facebook

共通點就在於上述的球隊都爭氣，都拿過總冠軍，拿得越多該城市越為它驕傲，所以可以證明要讓一支球隊與城市做融入、被接納，拿下冠軍或至少打進冠軍賽是最直接的方式。

在下筆敲鍵盤時，世界大賽第六戰尚未開打，國民隊這華盛頓最新的「寵兒」能否還有明天，要看休士頓太空人先發投手韋蘭德(Justin Verlander)的表現了，「前虎王」以36歲之齡在今年季賽投得虎虎生風，看來拿下賽揚獎也問題不大，但韋蘭德在季後賽偏偏投不出如季賽的內容，目前為止在世界大賽拿不下勝投，國民隊要想活命撐至第七場，要靠他的幫忙，韋蘭德季後賽最大的問題就是患有一局症，今年季後賽第一局的防禦率高達9，若國民隊還想要有明天，第一局對上他要打好、要打滿…….

國民想要奪冠，要先過韋蘭德這一關；想要打倒韋蘭德，一定要趁早，抓住一局爆時機先行大量搶分。 美聯社 分享 facebook

但無論接下來的一兩場世界大賽結局為何？藉由今年開低走高的表現和神奇又驚險的季後賽之旅，國民隊已經打下美好的一季，這支2005年才搬遷來華府的棒球隊，在14年後的這一刻才讓大華府地區的球迷感受到這支球隊的存在與真正的融入，這其實是在奪得總冠軍賽死否外的另一里程碑，一支球隊若沒當地球迷做後盾支持，或成為指標球隊那會是什麼情況？

平心而論，國民隊在2012年「救世主」哈波(Bryce Harper)上大聯盟後，因為有了他就一直處在B級球隊，B級不是不好，總比C級好，但國民隊從來就不是A級球隊。B級球隊的目標與目的就是進季後賽算交差，聯盟冠軍賽和世界大賽是遠程計畫。

今年國民隊在開季時是七年來首次沒有哈波的局面，開季前各方不看好國民隊，在競爭激烈的國聯東區，有年輕的亞特蘭大勇士、有補強的紐約大都會……還有哈波剛投靠的費城費城人，在4月初的今日美國報體育版中，國民隊不但排在上述球隊之後，全聯盟還被排在中段第15名，季後賽都可能沒望。

果真國民隊也很配合的照這開低的劇本走，開季後由於包含老將辛默曼(Ryan Zimmerman)和開路第一棒透納(Trea Turner)的受傷關係，打了個19勝31負的戰績，一度和國聯東區的佛羅里達馬林魚隊差不了多少。當時甚至外傳 總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)可能在明星賽前後也要走人。沒想到在5月底該隊開始翻身，一路打的勝多敗少，最後的一百多場球賽打個82勝40負的絕佳戰績而以外卡進季後賽。

國民過去以哈波為核心，想打造成為一支有競爭力的球隊，結果沒有成功。諷刺的是哈波一離開後，國民今年馬上就打進世界大賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

國民隊最有意思的是從一開始對密爾瓦基釀酒人的一場生死戰、到國聯分區列賽遇上道奇隊，幾乎都是在逆境中求生，除了對上聖路易紅雀之外，即使對上目前的太空人隊，國民隊一直都是處於下盤劣勢。這也是為何看他們打無敵太空人隊好看的原因，因為輸了是應該，贏一場就是賺一場。

第六戰的賽事將是國民隊的季後賽王牌史特拉斯堡(Stephen Strasburg )挑戰韋蘭德，國民隊善於培養自家農場的球員，辛默曼、今年挑大樑的瑞登(Anthony Rendon)、去年打起來的索托(Juan Soto)和即將先發的天才小史，筆者相信國民隊在第六戰將會做出抵抗，看來還有明天。真正的關鍵還是要拉到第七戰，屆時國民隊大投手薛則(Max Scherzer)能否上場？太空人隊王牌柯爾(Gerrit Cole)能否在短暫休息後上場後援？兩隊的打擊誰先能反壓制？且拭目以待。