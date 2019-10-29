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MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 16:14聯合新聞網 綜合報導

先前報導：MLB／國民女球迷露奶干擾 網：出四筒仍被聽牌

世界大賽第五戰，在國民主場本壘後方出現兩位女球迷，使出「上空秀」奇招，轉播單位捕捉到，被說是要干擾客場太空人隊投手，畫面在網路瘋傳，一時之間也引起相當大的轟動，事後，她們兩人收到大聯盟無限期禁止進入球場的通知，然而經過報導指出這兩位女性露奶，其實並非要干擾對方投手，而是另有目的。

紐約郵報今天的報導，她們之所以在場上露奶，是「為了要提高人們對乳腺癌的認識。」

整個事件過程，這兩位女主角特別拍了一段視頻於今天放在網路，包括整個她們籌劃這件事，以及收到禁令後的感想，藉由影片讓大眾了解，她們為何如此做。

主角之一的莎瑪說，「我知道我們將被取締，大聯盟禁令是真的，是然而我還是會再做一次。但最重要的是要讓，更多人訂閱SHAGMAG頻道，因為收入會做為女性乳腺癌患者的醫療費。」

傳出經過這件事曝光後，已為她們的募集12.5萬美元(約台幣400萬)的贊助，但未獲證實。

不過，另一名露奶主角之一的羅絲(Julia Rose)，還是對賽後收到大聯盟官方一封無限期禁止進入所有大聯盟球場的通知，馬上就打出四個字來回應。

另外，大聯盟發布禁令也不是因為她們露奶，而是禁止有人用此方式行銷自己事業的商業行為。

露奶女事後上傳整個事件過程及感想。 擷圖自畫面
露奶女事後上傳整個事件過程及感想。 擷圖自畫面
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