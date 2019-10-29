MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 16:14 聯合新聞網 綜合報導



先前報導：MLB／國民女球迷露奶干擾 網：出四筒仍被聽牌

世界大賽第五戰，在國民主場本壘後方出現兩位女球迷，使出「上空秀」奇招，轉播單位捕捉到，被說是要干擾客場太空人隊投手，畫面在網路瘋傳，一時之間也引起相當大的轟動，事後，她們兩人收到大聯盟無限期禁止進入球場的通知，然而經過報導指出這兩位女性露奶，其實並非要干擾對方投手，而是另有目的。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據紐約郵報今天的報導，她們之所以在場上露奶，是「為了要提高人們對乳腺癌的認識。」

整個事件過程，這兩位女主角特別拍了一段視頻於今天放在網路，包括整個她們籌劃這件事，以及收到禁令後的感想，藉由影片讓大眾了解，她們為何如此做。

主角之一的莎瑪說，「我知道我們將被取締，大聯盟禁令是真的，是然而我還是會再做一次。但最重要的是要讓，更多人訂閱SHAGMAG頻道，因為收入會做為女性乳腺癌患者的醫療費。」

傳出經過這件事曝光後，已為她們的募集12.5萬美元(約台幣400萬)的贊助，但未獲證實。

不過，另一名露奶主角之一的羅絲(Julia Rose)，還是對賽後收到大聯盟官方一封無限期禁止進入所有大聯盟球場的通知，馬上就打出四個字來回應。

另外，大聯盟發布禁令也不是因為她們露奶，而是禁止有人用此方式行銷自己事業的商業行為。