MLB／穿紅格子襯衫3連勝 布萊格曼不換洗G6續穿

2019-10-29 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人隊布萊格曼。 美聯社 分享 facebook 世界大賽第六戰明天回到休士頓進行，已經聽牌的太空人挑戰隊史首度在主場封王，當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）想到就難掩興奮，「我應該會首度暈厥過去。」

太空人在前年拿下隊史第一座世界大賽冠軍，當時打滿七場，辛苦在道奇主場稱霸，這次有望在自家享受香檳浴，前提是突破客場球隊占優勢的另類風格，前五戰都是由踢館者帶走勝利。

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國民「海軍藍」球衣的必勝神話破滅後，另一件「神衣」繼而崛起，就是太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）的紅格子襯衫，造訪國民主場的這三戰，他都是穿著同一件衣服報到，隨著球隊獲得三連勝，他決定要撐下去，且不換洗的帶回主場的第六戰續穿，「只要我的隊友不要撕爛它，因為可能有點味道了。」隊友史布林格（George Springer）都會對他噴香水，幫忙布萊格曼去除髒衣服的臭味。

布萊格曼加碼報料外野手瑞迪克（Josh Reddick）才是太空人陣營裡最迷信的，「我認為他最奇特，因為每場比賽都會在球衣裡面，穿上蜘蛛人的緊身衣。」

太空人明天推出韋蘭德（Justin Verlander）先發，從未在世界大賽拿過勝投的他，有望在封王戰雙喜臨門，國民則是派出史特拉斯堡（Stephen Strasburg）力抗。

國民還沒放棄希望，老將辛默曼（Ryan Zimmerman）喊話，「今年對我們來說是瘋狂的一年，為什麼世界大賽不能由客隊贏下每一場球賽呢？」