MLB／找羅斯當菜鳥教頭 小熊總裁：他不是魁儡

2019-10-29 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



羅斯(中)。 美聯社 分享 facebook 除了費城人，小熊也在今天為新教頭羅斯（David Ross）召開亮相記者會，這位過去以「羅斯爺爺」形象廣受球迷喜愛的捕手，表示未來將改頭換面，正襟危坐為球隊帶回另一枚冠軍戒。

身為2016年為小熊打破百年魔咒的世界大賽冠軍班底成員，羅斯表示，這並非他成為鬼才教頭麥登（Joe Maddon）接班人的原因，「這和2016年無關，而是關乎對勝利的期待。」總裁艾普斯坦（Theo Epstein）附和，「如果一直回頭望著2016年的榮光，就會成為向前看的阻礙。」

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羅斯在2016年奪冠後退役，並無任何執教經驗，如今卻「空降」為小熊總教練，這位菜鳥表示，未來會獨立自主，不受幕後決策者影響，「我會做出自己的決定，我想要維持真正的自己，這些團隊從我是球員時就應對過，我相信不會因為我當了總教練就變一個樣。」艾普斯坦更是直言，「如果制服組只是想要個魁儡的話，那就不會找來羅斯，每個人都知道他是做自己的人。」

42歲的羅斯在過去擁有15年大聯盟捕手經驗，曾效力道奇、勇士、紅襪等七支球隊，手上握有兩枚世界大賽冠軍，上周他和小熊簽下三年總教練合約，球團同時擁有2023年的選擇權。