MLB／上任費城人總教練 吉拉迪：很興奮來到這

2019-10-29 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



吉拉迪(右)上任費城人教頭。 路透 分享 facebook 趁著世界大賽移動日，費城人舉辦記者會，正式向外界介紹新教頭吉拉迪（Joe Girardi）到來。闊別兩年後重新回到大聯盟執教，降臨費城的吉拉迪說，「我真的很興奮能在這，這裡是個特別的地方。」

費城在上周和吉拉迪簽下三年合約，是自1952年以來首度找上擁有世界大賽冠軍經驗的教頭合作，總管克蘭塔克（Matt Klentak）直言，「現在我們球隊已經就緒，是時候該贏球了，所以才帶來這位曾經拿過世界大賽冠軍的總教練。」

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費城人自2011年後就未嘗季後賽滋味，感受到新東家對勝利的渴望，吉拉迪從善如流地說，「我相當有感於這座城市的熱情，我知道世界大賽冠軍對這裡有多重要，我很自私，我想贏，我認為這支隊伍有很大的機會。」

洋基在2017年美聯冠軍賽遭淘汰後第五天，就宣布不和合作十年的吉拉迪續約，外界解讀原因可能是和年輕球員間有隔閡，他予以澄清，「我一直都很愛跟年輕選手工作。」對於場上調度過於保守和偏重數據的批評，吉拉迪也正面回應，「我的確很愛分析數據，對我很重要，因為數字告訴我故事，我是數據派，甚至有工程師學位，我愛數學，我認為這是個工具。」

洋基今天宣布和共事九年的投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）分道揚鑣，正缺投手教練的費城人會不會「接收」，吉拉迪說，「我會和總經理討論每一個可用人選，然後找出對費城的最佳答案。」