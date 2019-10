MLB／國民女球迷露奶干擾 網：出四筒還是被聽牌

國民球迷出奇招,本壘後方2名女球迷在柯爾投球時「露奶」意圖干擾柯爾,被轉播單位捕抓到。 截圖自畫面 分享 facebook

世界大賽第五戰,國民在太空人先發柯爾封鎖久攻不下,本壘後方2位女球迷為了干擾柯爾(Gerrit Cole),使出「上空秀」奇招,剛好被轉播單位捕捉到,畫面在網路瘋傳,也成為比賽意外插曲。

國民王牌先發薛則(Max Scherzer)因頸部痙攣臨時退出先發,改由羅斯(Joe Ross)上陣,不過並未收奇兵之效,國民開賽沒多久就落後,打線也持續遭太空人先發柯爾封鎖,全場多數時間呈現低氣壓。直到七局下半,「少年強打」索托(Juan Soto)終於敲出陽春彈為國民破蛋,讓主場球迷嗨翻天,為了持續影響柯爾,本壘後方2名女球迷在柯爾投球前掀起上衣「露奶」,儘管看不出來柯爾是否有看到,倒是主審似乎收到通知先喊了暫停,2名女球迷也在之後被請出場。

