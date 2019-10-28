MLB／國民女球迷露奶干擾 網：出四筒還是被聽牌

2019-10-28 17:47 聯合新聞網 綜合報導



國民球迷出奇招，本壘後方2名女球迷在柯爾投球時「露奶」意圖干擾柯爾，被轉播單位捕抓到。 截圖自畫面 分享 facebook

世界大賽第五戰，國民在太空人先發柯爾封鎖久攻不下，本壘後方2位女球迷為了干擾柯爾（Gerrit Cole），使出「上空秀」奇招，剛好被轉播單位捕捉到，畫面在網路瘋傳，也成為比賽意外插曲。

國民王牌先發薛則（Max Scherzer）因頸部痙攣臨時退出先發，改由羅斯（Joe Ross）上陣，不過並未收奇兵之效，國民開賽沒多久就落後，打線也持續遭太空人先發柯爾封鎖，全場多數時間呈現低氣壓。直到七局下半，「少年強打」索托（Juan Soto）終於敲出陽春彈為國民破蛋，讓主場球迷嗨翻天，為了持續影響柯爾，本壘後方2名女球迷在柯爾投球前掀起上衣「露奶」，儘管看不出來柯爾是否有看到，倒是主審似乎收到通知先喊了暫停，2名女球迷也在之後被請出場。

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而更讓她們失望的是，柯爾挨轟後即回穩，對羅布斯（Victor Robles）送出三振結束這局，完成7局僅失1分好投，太空人在他帶領下以7：1贏球取得聽牌優勢，柯爾則拿下生涯在世界大賽首勝。

只能說為了搶聽牌，不只球員拚了，主場球迷也盡全力干擾，然而這意外插曲在網路上爆紅，不少網友留言，「這是今天的正能量」、「大聯盟球迷就是狂」、「要干擾就要像這種的」、「身材太好了」等。

不過這些可能都比不過一名網友的神回覆，「國民即使出四筒，還是被太空人聽牌了阿！」

更有網友神通廣大，神出這兩名女球迷的IG，原來兩人平時在社群上就常不吝展現好身材阿，讓網友大喊實在太辣啦。