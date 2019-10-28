MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌
2019-10-28 11:42
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
世界大賽第五戰，贏家可獲聽牌優勢。太空人把握住國民王牌投手薛則（Max Scherzer）因傷拔除先發的契機，全場三發兩分彈奠定勝基，加上自家先發柯爾（Gerrit Cole）七局好投，終場以7：1搶下關鍵一勝，先輸兩場的他們將帶著系列賽三勝兩敗戰績，回到主場準備封王。
國民臨陣推出羅斯（Joe Ross）先發，他力投五局，分別在二局上和四局上各挨一支兩分砲，責失四分，吞下個人季後賽首敗。
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太空人率先開砲的是小將艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），今天重返先發陣容的他，繳出單場三支三的表現，並以22歲之齡，成為1957年以來世界大賽開轟的最年輕美聯球員，當年洋基的顧貝克（Anthony Kubek）年僅21歲。
柯瑞亞（Carlos Correa）四局上幫忙挹注兩分彈，生涯在世界大賽累積三發全壘打，追平前洋基隊長基特（Derek Jeter）保持的游擊手紀錄，同時季後賽生涯累積11轟、32分打點、21支長打，也都是未滿26歲球員的最多紀錄。
柯爾此役用110球拿到勝投，只被敲出三支安打，其中一支是七局下被索托（Juan Soto）扛出的陽春砲，因而丟掉唯一一分，有兩個保送、九次三振，今年季後賽累積47K，排名史上第二，落後給2001年席林（Curt Schilling）的56K。
比賽無太大懸念下，太空人史布林格（George Springer）在九局上補上另一支兩分打點全壘打，生涯在季後賽的第15轟、世界大賽第七轟，持續推進太空人隊史紀錄。
今年世界大賽出現前五場皆由客場球隊贏球的情況，是繼1906和1996年以來，史上第三次。
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