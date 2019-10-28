MLB／頸部痙攣無法先發G5 薛則：我很失望

2019-10-28 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



國民王牌先發薛則因頸部不適臨時退賽，記者會上脖子也有貼布。 美聯社 分享 facebook

國民面臨世界大賽輸贏的重要關頭，身為王牌先發的薛則（Max Scherzer），卻在第五戰當日賽前，因頸部痙攣臨時拔除先發，出席記者會的他看得出動作僵硬不自然，還透露早上出門得靠妻子幫忙才能更衣。

「我很失望，本來今天晚上應該可以投球的，我生涯多次在身體不適的情況下登板，現在這情況應該不算什麼才對，但我現在真的幾乎無法做任何事。」薛則說道。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

薛則轉述隊醫的診斷，認為48小時左右症狀就能解除，由於手臂沒有發麻的情況，應該不是太嚴重的傷害，也和之前的背傷、肩傷無關，「這是醫生說的，因為還是會痛，所以他們考慮注射可體松，我希望他們是對的，這樣就有機會先發第七戰。」

明天是移動日，兩隊將回到太空人主場續戰，後天的第六戰，國民維持原先計畫，由史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，再視情況安排薛則的出賽時機。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）體貼薛則的處境，「他很不好受，他非常沮喪，相信我，我從未見過他這麼安靜過。」