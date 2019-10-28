MLB／川普來看球了 國民主場球迷響噓聲

2019-10-28 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



美國總統川普按照預告，現身世界大賽第五戰。 美聯社 分享 facebook

世界大賽今天在國民主場進行第五戰，美國總統川普（Donald Trump）按照預告，現身觀眾席觀看比賽，不過當換局時，現場大螢幕拍到川普出席的身影，卻傳出明顯的噓聲。

川普早上剛在白宮發表聲明，傳遞激進組織伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪身亡的消息，晚間帶著愉快的神情，以「地主」身分替國民隊站台，沒想到第三局結束時，球迷看到大螢幕有總統在座，反而噓聲四起，還有人喊著，「封鎖他。」

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現場大螢幕拍到川普向球迷揮手致意，卻傳出明顯的噓聲。 美聯社 分享 facebook

美國總統到現場觀看世界大賽並不是頭一遭，但這卻是川普自2017年上任後，第一次踏進棒球場看大聯盟賽事，他的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也跟隨在旁，不過卻不見國民老闆雷納（Mark Lerner）陪同入座，根據美媒報導，雷納家庭曾請大聯盟轉達白宮，無法接待陪坐。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也證實，隊上沒有人在談論總統進場看比賽的事，應該不會造成分心，「他是棒球迷，希望他是來幫國民加油的，並好好享受觀賽體驗。」