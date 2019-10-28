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MLB／推銷柳賢振手臂新鮮 波拉斯稱只有26歲

2019-10-28 06:53聯合報 記者吳敏欣／即時報導

韓籍左投柳賢振今年繳出塞揚獎候選人的優質內容，季後將成為自由球員的他，自然尋求一紙可觀的合約，經紀人波拉斯（Scott Boras）此時正不遺餘力推銷，接受韓國聯合通訊社訪問時，掛保證柳賢振的身體百分之百健康，還形容32歲的他手臂「新鮮度」只有26、27歲。

道奇提前在季後賽出局，柳賢振也能開始為自由市場盤算，挾帶本季29場先發，14勝5敗和全聯盟防禦率王2.32的成績，外界認為他尋求五年1.5億美元合約，但明年賽季開打前就要滿33歲，可能成為一大阻力。

對於買家的疑慮，正是超級經紀人波拉斯發揮三寸不爛之舌的時候，他強調柳賢振生理上百分百健康，「他有個塞揚般的球季，他是聯盟裡最佳投手，我們對他的未來感到興奮，現在開始終於可以看到他真正的威力。」

受傷勢影響，柳賢振過去七年在道奇出賽不穩定，2015年甚至整季報銷，2016年也只有4.2局投球，去年同樣僅出賽82.1局，不過波拉斯「逆向思考」，在他口中反而成了賣點，「他年紀是32歲，但就投球局數來看，真相是他大概只有26或27歲，因為他手臂沒有使用那樣多的局數，這就是他極具價值之處。」

柳賢振成為大聯盟史上首位奪下防禦率王的亞洲投手，季後將成為自由球員。路透
柳賢振成為大聯盟史上首位奪下防禦率王的亞洲投手，季後將成為自由球員。路透
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柳賢振道奇

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