MLB／太空人穩了？ 國民王牌薛則頸部痙攣臨時退賽

2019-10-28 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



世界大賽第五戰，國民隊將由羅斯擔任先發投手。美聯社 分享 facebook 世界大賽第五戰，誰贏誰就能搶先聽牌的情況下，國民卻在賽前傳出噩耗，表定先發的王牌投手薛則（Max Scherzer）因頸部痙攣臨時退賽，將由羅斯（Joe Ross）接下任務，對抗太空人強投柯爾（Gerrit Cole）。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，薛則昨天就有痙攣現象，今天早上起床發現情況更糟，只能臨陣換將，「對薛則來說，會錯過這麼重大的一場比賽，代表他真的很痛。」

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世界大賽第五戰，國民表定先發的王牌投手薛則因頸部痙攣臨時退賽。 美聯社 分享 facebook 薛則今年6月曾因賽前練習時意外打斷鼻樑，隔天照樣帶著瘀青勇猛出賽，沒想到這次卻敗在脖子痙攣，馬丁尼茲也說，「大家都知道薛則，他鼻子斷了都在投，所以當他來跟你說真的很痛時，我能斷言他非常沮喪，他想要上去和隊友作戰。」

前四戰兩隊各取兩勝的情況下，世界大賽接下來變成另類的三戰兩勝制，馬丁尼茲指出，第六戰仍會讓預訂的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）先發，薛則視情況牛棚登板，如果有機會逼出第七戰，薛則就會保留下來先發。

馬丁尼茲期盼羅斯也能和昨天太空人尤奎迪（Jose Urquidy）一樣，扮演先發奇兵，他今年季後賽只有一場後援，在世界大賽第二戰登板兩局無失分，馬丁尼茲指出，「我們會讓他盡量投長局數。」