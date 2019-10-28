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最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00tyruschen

偉大的美國總統林肯（Abraham Lincoln ）曾說過：「你可以暫時騙過所有人，也可以永遠騙倒某些人，但你絕對無法永遠欺騙所有的人。」這句話套用在帶著兩勝零敗絕對優勢回到主場進行三連戰，卻慘遭太空人硬生生扳平的國民身上似乎也一體適用。

林肯總統(左)認為假的東西遲早會被揭穿，球隊實力也是真的假不了，假的真不了，國民...
林肯總統(左)認為假的東西遲早會被揭穿，球隊實力也是真的假不了，假的真不了，國民前兩戰暴打太空人可能只是一時好運，回主場馬上就被修理回去。 2015 Topps 球員卡
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一開始在客場作戰的國民在使盡渾身解數下確實暫時封鎖住太空人攻勢——前兩戰太空人打者在得點圈有人時17個打數僅僅擊出3支安打，尤其在僅以一分之差落敗的首戰中留下多達11個殘壘。要知道今年火力空前強大的太空人打線不但技壓各隊，甚至在上百年的大聯盟歷史中，如果說他們是第二，也只有由魯斯（Babe Ruth）及賈里格（Lou Gehrig）所領軍，綽號「殺人打線」（Murderer’s Row）的1927年洋基敢稱第一。但進入十月後太空人打線所陷入的低潮卻也是史上罕見。截至冠軍賽前兩戰為止在得點圈有人時太空人打者的打擊率只有.175。自1969年開始有聯盟冠軍賽後，只有1995年的水手在季後賽得點圈打擊率（.174）比他們低。

太空人打線在例行賽時火力強大，但到了季後賽卻頗為低迷，像中心打者布萊格曼(右)在...
太空人打線在例行賽時火力強大，但到了季後賽卻頗為低迷，像中心打者布萊格曼(右)在前美聯冠軍賽打擊率僅.167、只有1分打點，世界大賽首戰4打數無安打，還被三振3次。 美聯社
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但來到自小羅斯福當上總統後即未再舉辦過世界大賽的首都，在睽違冠軍95年的滿場華盛頓特區市民喝倒采下，沈寂許久的太空人打線終於讓對手重新領略到他們史詩級打線的恐怖。三四戰攻佔得點圈後，太空人打者23個打數狂炸9支安打。除了今年全壘打支數僅排全隊第八（但也有17支）的捕手奇利諾斯（Robinson Chirinos）連兩場比賽轟出全壘打外，貴為本季MVP大熱門但自美聯冠軍賽起OPS只有.583的三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也在第四戰一掃前場比賽五之○的陰霾，將國民救援投手羅尼（Fernando Rodney）投出的一記邊邊角角速球轟出牆外，不但成為第20位在世界大賽擊出滿貫砲的打者，也出了前一戰被國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）看扁，叫羅尼故意保送前一棒選擇面對他的怨氣。

太空人捕手奇利諾斯連兩戰轟出全壘打幫助球隊贏球，不但一掃之前連5場打不出安打的陰...
太空人捕手奇利諾斯連兩戰轟出全壘打幫助球隊贏球，不但一掃之前連5場打不出安打的陰霾，還瞬間成為世界大賽MVP的熱門人選。 美聯社
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包括「激怒」布雷克曼在內，在「喚醒」太空人打線一事上馬丁尼茲可說是「不遺餘力」。三四戰國民先發投手都從一開始就表現不穩，但馬丁尼茲寧可放更不穩的羅尼在關鍵時刻上場，也不願將球交給不論例行賽或季後賽表現均明顯較優的布局投手杜利托（Sean Doolittle）及終結者哈德森（Daniel Hudson）。結果這兩位在國聯冠軍賽後連休七天，自冠軍賽開幕戰登板後又連休四天的牛棚重鎮明明處於「滿血」狀態，三四戰卻都一球未投，只能呆坐牛棚眼睜睜看著四天內三度登板的「老前輩」羅尼上場放火。

國民在季後賽前兩輪不用羅尼，但在世界大賽卻讓他連出來3場，關鍵時刻也不趕緊換人，...
國民在季後賽前兩輪不用羅尼，但在世界大賽卻讓他連出來3場，關鍵時刻也不趕緊換人，終於釀成大禍。 美聯社
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馬丁尼茲一心只想著「將最好的保留在最後」（save the best for the last），但在季後賽比賽末段任何一個出局數都至關緊要，尤其第四戰國民明明還有三個半局可以反攻，面對滿壘對決對手最強打者的危機，卻未及時推出牛棚中最好甚至是次好的投手，無論從哪個角度來看都是不明智的選擇。馬丁尼茲今年一整年包括世界大賽前兩戰在內，幾乎都在竭盡全力避免國民的致命弱點——奇爛無比的牛棚暴露在敵人眼前，為此他甚至不惜首戰就推出表定的三號先發投手柯賓（Patrick Corbin）上場救援。但在三四戰的緊要關頭他卻反其道而行，對痛失在主場率先拿下第三勝取得絕對優勢機會的國民來說，這毋寧是一大諷刺。

國民教練團沒有趁著在客場拿下前兩戰的優勢趁勝追擊，卻在主場「耐心幫助」對手打線甦...
國民教練團沒有趁著在客場拿下前兩戰的優勢趁勝追擊，卻在主場「耐心幫助」對手打線甦醒，果然太空人就像藍波一樣大開殺戒。 美聯社
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太空人實力原就佔上風，如今又重新奪回主場優勢，就連歷史站在他們這邊——據統計，過去在2-3-2七戰四勝賽制前四場戰成二比二平手後，六、七戰擁有主場優勢的球隊55次贏了31次（勝率56.3%）。雖說五、六戰將再次上演所謂的史上最佳先發投手陣對決戲碼，但首戰已投得險象環生，只有一局讓對手三上三下的薛則（Max Scherzer）這次能否壓制已出柙的太空人打線？或許靠「識趣」地不當開球嘉賓，但將出席第五戰的美國總統川普「加持」，國民真能「再次偉大」，讓自1933年後從未在主場看過自家球隊贏球的特區市民一償宿願。

即便如此，六、七戰再次作客今年例行賽勝率高達（74.1%），美聯季後賽六戰也只輸掉一場的太空人主場，國民還能像頭兩場一樣力抗強敵嗎？隨著戰線拉長，太空人能夠投入救援的先發投手也越多，甚至包括昨天讓國民打者一籌莫展的菜鳥尤奎迪（Jose Urquidy）及今天登板的準賽揚先發柯爾（Gerrit Cole）都是可能人選。更重要的是，面對逐漸摸清自己球路的太空人打線，始終是不安定因素的國民牛棚還能再「藏」多久？這一連串的問號，恐怕都將在未來這幾天被甦醒的太空人打線給狠狠打破。

太空人國民

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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