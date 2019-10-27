MLB／世界大賽愈打愈慢 球迷看到凍未條

2019-10-27 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



太空人、國民隊在世界大賽前四戰競爭激烈，但比賽時間愈拖愈長，單場平均3小時54分才結束。路透社 分享 facebook

太空人、國民隊在世界大賽前四戰競爭激烈，雙方各拿兩勝扯平，但比賽時間愈拖愈長，單場平均3小時54分才結束，讓不少球迷看得意興闌珊，電視收視率恐怕也受影響。

太空人今天8：1擊敗國民，花了3小時48分才結束，又打到美東時間快半夜12點，國民球迷貝威尼斯（Bob Batwinis）說：「棒球賽變成馬拉松比賽實在很遜，小朋友都不能看了。」

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世界大賽前四戰最短3小時43分、最長4小時3分，比起前年道奇、太空人之戰單場平均3小時16分、去年紅襪、道奇之戰3小時30分，比賽結束時間更晚；美國媒體形容，電視觀眾不是看到轉台，就是打瞌睡。

大聯盟今年球季賽，半局休息時間大部分是2分5秒，世界大賽增至2分55秒，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）認為，很多時候為了配合電視廣告，似乎也是沒有辦法的事。

美媒還舉例，包括布萊格曼（Alex Bregman）、索托（Juan Soto）在內，許多打者喜歡站在打擊區外，爭取更多準備時間， 或是詹姆斯（Josh James）、羅尼（Fernando Rodney）在投手丘慢慢磨，還有兩隊不斷換投，都是消耗比賽時間的原因。

大聯盟本季九局單場平均3小時5分35秒，已寫下歷年新高，世界大賽相較之下更是誇張，老虎隊前教頭李蘭（Jim Leyland）說：「進入世界大賽後，每一球、每個決定更加謹慎，自然消耗時間，但比賽確實拖得有點久。」