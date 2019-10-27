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MLB／薛則不搭鈴木清 第5戰拚勝恐有變數？

2019-10-27 17:39聯合報 記者藍宗標／即時報導

和薛則搭配較好的捕手鈴木清身體不適，改由高姆斯在第五戰蹲捕，有可能對戰局產生影響...
和薛則搭配較好的捕手鈴木清身體不適，改由高姆斯在第五戰蹲捕，有可能對戰局產生影響。 歐新社
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國民隊今天在華府主場1：8不敵太空人隊，世界大賽二連勝後連輸兩場，明天第五戰推出薛則（Max Scherzer）登板先發，希望搶下關鍵第三勝聽牌，國民捕手高姆斯（Yan Gomes）說：「薛則就是最佳人選。」

世界大賽前四戰扯平，接下來形成「三戰二勝制」的場面，兩隊第五、六戰又輪到前兩號先發登板，薛則明天在華府對決柯爾（Gerrit Cole），再來輪到史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、韋蘭德（Justin Verlander）在休士頓交手。

薛則、史特拉斯堡在前兩戰奪勝，太空人兩張王牌都吞敗，國民右外野手伊頓（Adam Eaton）認為，不管目前戰況如何，接下來「三搶二」的戰爭交給隊上兩大咖，讓全隊信心十足。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也說：「有了這兩人，接下來兩戰一定會挽回頹勢。」

薛則從國聯外卡驟死賽起，今年季後賽出賽五場（四場先發）投出三連勝、防禦率2.16；值得一的是，他在球季賽16場先發搭配鈴木清（Kurt Suzuki）投捕，防禦率只有2.08，和高姆斯搭了12場，防禦率卻是4.09，明天是否出現變數值得觀察。

鈴木清身體不適，第五戰恐無法先發與薛則搭配。 美聯社
鈴木清身體不適，第五戰恐無法先發與薛則搭配。 美聯社
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鈴木清身體不適，馬丁尼茲應會安排高姆斯在第五戰蹲捕，薛則認為沒有太大問題，因為高姆斯很精明，兩人默契OK。

薛則表示，再次對決太空人仍是重大挑戰，但過去交手紀錄不多，這是最大利多。

薛則國民馬丁尼茲

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