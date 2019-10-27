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MLB／太空人複製洋基經驗？當年英雄是吉拉迪

2019-10-27 16:44聯合報 記者藍宗標／即時報導

世界大賽兩隊打完前四戰都客場球隊奪勝，太空人是否「比照」1996年洋基隊，奪下隊...
世界大賽兩隊打完前四戰都客場球隊奪勝，太空人是否「比照」1996年洋基隊，奪下隊史第二座總冠軍，成為球迷關注的焦點。 路透
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太空人隊在世界大賽一度陷入嚴重危機，今天再度克服客場壓力，以8：1擊敗國民隊，兩隊打完前四戰各兩勝平手，太空人是否「比照」1996年洋基隊，奪下隊史第二座總冠軍，成為球迷關注的焦點。

從今年世界大賽前四戰的戰況看來，主場球隊毫無優勢，太空人在休士頓連輸兩場，到了華府變成國民二連敗，這是1906、1923、1986、1996年世界大賽之後，史上第五次出現前四戰都是客隊獲勝。

紅襪隊去年在世界大賽四勝一敗扳倒道奇隊，第四、五戰在洛杉磯贏球，從這兩場比賽開始，客隊已打出六連勝紀錄。

太空人前年奪下隊史首冠，今天世界大賽不管結果如何，封王球隊都會在休士頓慶功，國民今天輸球後，不但無法在自己的地盤奪下隊史首冠，明天第五戰如果再敗，本季就連隊史華府首勝都會落空。

世界大賽最近一次神奇大逆轉就是1996年洋基，當時在紐約對勇士隊連吞兩敗，到了亞特蘭大連贏三場，第六戰拉回紐約變成封王戰，三局下吉拉迪（Joe Girardi）、基特（Derek Jeter）、威廉斯（Bernie Williams）先後安打，各攻下一分打點，擊沈勇士先發投手麥達克斯（Greg Maddux），終場3： 2獲勝。

洋基二連敗後四連勝封王，吉拉迪第六戰關鍵三壘打攻下勝利打點，1998到2000年再度封王，成為大聯盟最近一支完成三連霸的球隊。

世界大賽國民洋基

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