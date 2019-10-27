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MLB／季前最高只在1A 奇兵尤奎迪拯救太空人

2019-10-27 15:14聯合報 記者藍宗標／即時報導

尤奎迪投67球便退場，五局僅被敲出兩支安打，沒有失分，成為太空人扳平戰局奇兵。 ...
尤奎迪投67球便退場，五局僅被敲出兩支安打，沒有失分，成為太空人扳平戰局奇兵。 美聯社
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太空人隊24歲菜鳥投手尤奎迪（Jose Urquidy），今天在世界大賽第四戰先發五局，只被揮出兩支安打、無失分，幫助太空人8：1擊敗國民隊，成為史上第二位在世界大賽奪勝的墨西哥先發投手。

過去曾在世界大賽登板先發的墨西哥投手只有1981年道奇隊瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）、2011年紅雀隊賈西亞（Jaime Garcia），尤奎迪是史上第三人，繼瓦倫瑞拉後暌違38年再奪勝。

尤奎迪2015年被太空人簽下，原名Jose Luis Hernandez，後來改掉赫南德茲，跟著母親姓尤奎迪；他在太空人小聯盟前四季最高層級只到高階1A，今年才從2A起步、五月中旬升上3A、七月三日大聯盟初登板，今天在關鍵比賽「一戰成名天下知」，幫助太空人扳平戰局。

尤奎迪在球季賽出賽九場，其中七場先發，戰績2勝1敗、防禦率3.95，季後賽前兩戰都是後援身分，今天用67球（45顆好球）完成五局任務，用尾勁十足的速球搭配伸卡、滑球、曲球、變速球，讓國民打者傷透腦筋。

生涯第12場投球任務、首次對決國民，尤奎迪的表現比下兩隊一堆A咖投手，國民開路先鋒透納（Trea Turner）說：「他的名氣也許不如薛則（Max Scherzer）、柯爾（Gerrit Cole），但投球內容一樣夠水準。」

昨天第三戰結束後，太空人總教練辛區（ AJ Hinch）才宣布，尤奎迪是今天先發投手，希望他儘量拉長局數，教練團也做好投手車輪戰的準備。

尤奎迪不但達到投滿五局的要求，還成為聯盟冠軍賽從1969年開打後，季後賽首次先發、在世界大賽不失分的投手，上一人是2007年紅襪隊萊斯特（Jon Lester），辛區說：「尤奎迪一開賽就很冷靜，完全掌控投球內容。」

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