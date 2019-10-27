MLB／客場優勢正流行？ 太空人2連勝追平國民

2019-10-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



太空人布萊格曼的滿貫砲重擊國民，雙方世界大賽戰成2平，至少要打六戰才能分勝負。 美聯社 分享 facebook

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

世界大賽第四戰，太空人出奇兵奏效，24歲的菜鳥尤奎迪（Jose Urquidy）先發五局無失分，加上打線挹注兩轟添火力，以8：1贏下國民，系列賽前四戰打完兩隊都在客場連拿兩勝，是1996年來頭一遭，戰線將延伸回太空人主場，至少得打第六戰。

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尤奎迪投67球便退場，五局僅被敲出兩支安打，沒有失分、保送，帶有四次三振，這位七月才上大聯盟的初生之犢，季後賽前兩役都以牛棚出賽，首度先發就是世界大賽，和2007年效力紅襪的萊斯特（Jon Lester）成為1969年來唯二，季後賽生涯首場先發在世界大賽力保不掉分的菜鳥。

尤奎迪投67球便退場，五局僅被敲出兩支安打，沒有失分，成為太空人扳平戰局奇兵。 美聯社 分享 facebook

在前三張王牌都沒能收穫勝投下，尤奎迪意外成為太空人今年第一位在世界大賽獲勝的先發投手，也成為史上第三位享有世界大賽勝投的墨西哥人，事實上，總教練辛區（AJ Hinch）賽前記者會明言，「我也不知道今天該叫做牛棚日嗎，因為尤奎迪本來就是一位先發。」

國民王牌輪值之一的柯賓（Patrick Corbin）今天難逃落難命運，開賽就因連續四支安打丟掉兩分，四局上又挨了奇利諾斯（Robinson Chirinos）一發兩分砲，先發六局丟四分承擔敗投。

奇利諾斯連兩天開轟，成為史上第六位世界大賽連兩戰敲出全壘打的捕手；隊友布萊格曼（Alex Bregman）七局上接力開轟，專在季後賽砲擊明星投手的他，這次棒打國民最資深牛棚羅尼（Fernando Rodney），用滿貫全壘打造就比賽的分水嶺。

布萊格曼是太空人隊史第一位、2005年來美聯首位，在世界大賽轟出滿貫砲的球員，此役他兩安打，單場五分打點寫下三壘手世界大賽之最，同時也是自2009年松井秀喜以來美聯第一人。