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MLB／批太空人「說謊」 資深播報員拒看世界大賽

2019-10-27 10:55聯合報 記者蘇志畬／即時報導

太空人雖然開除助理總管陶布曼（Brandon Taubman），但引起的風暴似乎無法止血，洋基資深播報員沃德曼（Suzyn Waldman）不滿太空人「說謊」，乾脆拒看世界大賽大聯盟也表示會繼續調查此事。

太空人在美聯冠軍賽封王後，陶布曼在休息室對一群女記者失控咆哮，內容涉及家暴球員歐蘇納（Roberto Osuna），經媒體披露後，太空人球團第一時間先否認，還指責是假新聞在帶風向，在大聯盟宣布展開調查後，太空人球團才發表聲明道歉，事發五天後開除陶布曼。

沃德曼在接受波士頓環球報電話訪問時表示：「世界大賽我一秒都沒辦法看，就是因為太空人的事件，大家都在笑著討論棒球，好像沒事發生一樣。」

沃德曼認為歐蘇納獲得應有的懲罰，雖然不認同太空人簽下他，也能夠理解，不過問題在太空人球團說謊，「他們試著裝作若無其事，而且想要怪罪給年輕女性，想要毀了她的職業，這是我無法忍受的，這比陶布曼對著她咆哮還糟。」

即使陶布曼已被開除，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，還是會繼續找太空人調查這件事，「牽涉到很多議題，我們還是會繼續檢視事件，跟克蘭（Jim Crane，太空人老闆）聊聊，這不代表一定會有後續動作，但有些事我們想找太空人了解，蒐集一些資訊。」

大聯盟世界大賽洋基

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