MLB／年度最佳牛棚 查普曼首獲獎、海德連莊

2019-10-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



洋基終結者守護神查普曼（左）和釀酒人強力後援海德(右)獲選年度最佳牛棚。 美聯社 分享 facebook

大聯盟今天公布年度最佳牛棚投手獎，洋基終結者守護神查普曼（Aroldis Chapman）和釀酒人強力後援海德（Josh Hader）分為美、國聯當選者，查普曼是第一次獲獎，海德則是連兩年成贏家。

世界大賽第四戰賽前舉行頒獎儀式，查普曼從洋基前輩李維拉（Mariano Rivera）的手中接下獎座，他以60場出賽，3勝2敗、2.21防禦率，37次救援成功，從太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）和運動家漢崔克斯（Liam Hendriks）的競爭中脫穎而出。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「我這幾年一直試著想拿到這獎，但都失敗，能從李維拉手中拿到這獎別具意義，他過去跟我穿著相同的條紋球衣，每一年我都努力想當最好的牛棚投手。」查普曼說道。

海德由「地獄喪鐘」霍夫曼（Trevor Hoffman）頒發獎座，今年他61場出賽也有37個救援點，戰績為3勝5敗、防禦率2.62，打敗教士的耶茨（Kirby Yates）和巨人代表史密斯（Will Smith）中選。

繼道奇簡森（Kenley Jansen）後，再度有人連莊國聯最佳後援投手獎，海德表示，「這是榮耀，我不會把這視為理所當然。」

李維拉做為史上最偉大的終結者，當被問到對海德有什麼印象時，他說，「我看到左手版的自己。」記者追問那對於查普曼呢？李維拉笑答，「另一個左手版的我。」