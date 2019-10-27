MLB／復健進度正常 投手大谷11月下旬練投

2019-10-27 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



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天使「二刀流」大谷翔平因為膝蓋手術，9月中提前關機養傷，經過一個多月時間，目前他已經能進行100呎傳接球，持續以11月下旬站回投手丘為目標。

大谷翔平去年10月進行手肘韌帶重建手術（Tommy John），今年只以指定打擊身分上場，一邊持續重建投手強度，沒想到還是避不了連兩年開刀的噩耗，因為天生髕骨異常，進行左膝手術根治。

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在天使確認無緣季後賽後，大谷翔平也提前結束今年賽季動刀，留下106場出賽，2成86打擊率、18轟和62分打點，全壘打數比前一季還短少四支。

橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）在推特上更新大谷翔平的最新動態，持續復健中的他現在傳接球距離達100呎，正在11月下旬投手丘練投的進度上。

大谷翔平明年有望重拾投、打「二刀流」，不過要如何安排出賽才能發揮最大效益，還有得新教頭麥登（Joe Maddon）動腦筋，他將是大谷旅美以來合作的第三位總教練。