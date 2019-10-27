MLB／第五戰再對薛則 柯爾準備燒完油箱

2019-10-27 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



太空人昨天來到國民隊主場反將一軍，以4：1拿下世界大賽首勝，確定有第五戰要打，能夠再度推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發，同樣對上薛則（Max Scherzer）重演首戰戲碼。

柯爾首戰以七局失五分的成績吞下敗投，也是從5月開始25場先發、19連勝後的首敗，扛起客場最後一戰，柯爾表示：「我希望我回到家的時候油箱都沒油了，所以不管明天是不是最後一場，或是之後還會後援登板，我只希望回到主場我會累得像隻狗。」

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太空人在2017年世界大賽擊敗道奇時，先發投手也都準備好牛棚出賽，所以如果打到第七戰，柯爾再登板的機會不小，柯爾認為這無法預測，「你只能準備好碰上這樣的局面。」

薛則雖然首戰先發局數較少，不過五局失兩分的成績幫助球隊拿下勝利，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「在那場比賽後，他就開始坐下來準備他的下一場先發計畫，所以薛則會全力以赴，他有計畫了。」

這一次，薛則可能需要投更長的局數，不過薛則說：「比分板會決定一切，你只能跟著比賽節奏，搞懂目前狀況，注意現在的打線、誰要上場、比數、局數還有球數，才能夠理解。」

薛則在季後賽出賽四場，三場先發、一場後援，拿下三勝，例行賽的背傷問題已不再困擾他，薛則表示：「面對這些背部問題，我在季後賽就是專注訓練。」