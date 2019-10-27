MLB／大都會前教頭卡洛威 轉任天使投手教練協助麥登
2019-10-27 08:22
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
前大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）被炒魷魚不到一個月，就立刻找到新職務，大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）指出，來季他將擔任天使隊投手教練，成為鬼才教頭麥登（Joe Maddon）的左右手。
卡洛威2013年到2017年就在印地安人當投手教練，對於這角色並不陌生，之後轉任大都會教頭，不過兩年叩關季後賽皆失利，在合約還剩一年的情況下提前遭革職，留下163勝161敗戰績。
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卡洛威過去就曾和麥登在天使共事，2002年至2003年他還是投手身分時，麥登就已經是隊上的板凳教練；卡洛威之後曾於2009年來台灣效力統一獅，譯名米奇，留有11場先發，七勝三敗、防禦率3.18。
天使今年投手戰力薄弱，團體防禦率5.12，全聯盟排名倒數第五，先發輪值没任何亮點，出賽超過十場以上的，最低防禦率4.25，正等著卡洛威整頓。
為了搶救不見起色的戰績，天使先任命小熊不續聘的麥登為下賽季新總教練，現在又找來另一位剛失業的前教頭卡洛威加入教練團，就看今年以72勝90敗落居美聯西區第四的天使，是否能在新指揮官的運籌帷幄下，明年打出新氣象。
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