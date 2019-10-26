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MLB／真「太空人」國民主場開球 當年為棒球追月

2019-10-26 17:25聯合新聞網 綜合報導

史上第二位登月成功的艾德林在世界大賽開球。 歐新社
史上第二位登月成功的艾德林在世界大賽開球。 歐新社
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世界大賽第3戰今日華盛頓舉行，賽前還特地請來名符其實的「太空人」開球；有趣的是，這名開球嘉賓，也正好是今年世界大賽宣傳廣告的主角。

今日太空人作客國民主場賽事，開球嘉賓邀請到曾登陸過月球的艾德林（Buzz Aldrin）。高齡89歲的艾德林1963年10月通過美國太空總署（NASA）徵選，開啟太空人生涯。期間曾與眾所熟知的阿姆斯壯（Neil Armstrong）搭乘阿波羅11號，執行人類首次登月任務，該次任務讓他成為史上第二位踏上月球的人類。

艾德林在賽前登上投手丘，不只是本次世界大賽意外亮點，大聯盟贊助商更以艾德林為主角，登陸月球為主題拍攝世界大賽宣傳影片，有紀念人類登月計劃成功50週年意味。

內容描述艾德林飾演的主角，向孫子講述小時候印象最深刻的一場球賽，正是在世界大賽目睹大號全壘打，讓主角覺得好像真的要打到月亮去，這場球賽也成為艾德林想要當上太空人的契機。好巧不巧，剛好本屆世界大賽對戰組合剛好是太空人對國民，宣傳廣告遂成意外彩蛋。

1969年阿波羅11號登月成員，左起阿姆斯壯、柯林斯與艾德林。 美聯社資料照
1969年阿波羅11號登月成員，左起阿姆斯壯、柯林斯與艾德林。 美聯社資料照
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太空人廣告華盛頓NASA

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