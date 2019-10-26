MLB／掃到颱風尾 歐蘇納救援被國民球迷噓爆

2019-10-26 15:53 聯合新聞網 綜合報導



歐蘇納被國民球迷噓爆。 路透 分享 facebook 前太空人助理總管陶布曼（Brandon Taubman）日前在美聯冠軍慶功派對上，對戴有反家暴紫色手環的女記者大喊「真開心我們有歐蘇納（Roberto Osuna）」引發軒然大波，歐蘇納也不幸掃到颱風尾，今日上場後援時，被國民球迷噓到爆。

歐蘇納去年在藍鳥時，曾因家暴被捕，事後判罰禁賽75場，當初轉戰太空人也引來批評。如今助理總管陶布曼在慶功宴上，對女記者大開無理玩笑，導致歐蘇納再度登上新聞版面，整起事件也延燒到球場內。

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今日對國民第3戰，在9局登板終結，滿座的國民球迷不打算給歐蘇納好臉色看，送給他滿場噓聲，不過奧蘇納並無因此大受影響。雖先被伊頓（Adam Eaton）敲出一壘安打，但隨後三振索托（Juan Soto），順利拿下比賽，也收下個人今年季後賽首次救援成功。