MLB／想出奇制勝 太空人G4派菜鳥尤奎迪先發

2019-10-26 15:18 聯合新聞網 綜合報導



分享 facebook 世界大賽第三戰，太空人力克窘境，4:1在國民主場帶走勝利，順利將系列賽扳回一城。明日再戰第四役，太空人教頭辛區（AJ Hinch）將派出菜鳥尤奎迪（Jose Urquidy）掛帥，這也讓他生涯首度在季後賽以先發之姿登板。至於國民隊前一天已公布先發投手為柯賓(Patrick Corbin)。

在今日賽後，辛區向外界攤牌，表明第4戰將由尤奎迪先發主投。得知消息的尤奎迪興奮表示：「當然很開心，很少墨西哥人有這個機會，我相當興奮，我會盡我所能投出好表現。」，他也補充：「感覺就像美夢成真，我知道這是很重要的機會，我會全力以赴，並享受當下。」

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尤奎迪在被任命為先發前，兩度在今年季後賽以後援投手身份上場，第一次為對光芒第4戰，投1.2局；另一次則是對洋基第6戰，投2.2局。合計4.1局內，尤奎迪雖挨6支安打，丟一分，另有2次保送，但賞給對手8K。

至於為何啟用尤奎迪擔任先發，辛區坦言面對不同球隊，不能只用一套策略應付，另外也表示國民打線前段棒次的打擊習慣截然不同，要派出勢必是要能夠處理各種狀況的投手。

尤奎迪2015年加盟太空人，並在本季7月首度登上大聯盟，9次登板有7次先發，最後一次先發為9月28日對天使，主投6局無失分。