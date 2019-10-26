MLB／犧牲觸擊讓教頭傻眼 葛蘭基卻說此生最佳

2019-10-26 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



葛蘭基。 美聯社 分享 facebook

世界大賽第三戰，太空人前進國民主場以4：1搶下系列賽首勝，兩隊合寫近23年來第一次，世界大賽前三戰都由客場球隊奪勝的紀錄，逼出第五戰免除被橫掃危機的太空人教頭辛區（AJ Hinch）直說，「我們要重新打起這個系列賽。」

太空人今天靠著四個半局各下一分，鯨吞蠶食從國民手中搶回一勝，今天克服這個季後賽得點圈打擊率不振的問題，10打數把握出4支安打，反而是國民陷入得點圈有人10打數掛蛋的窘境。

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太空人4分都棒打國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez），讓他先發5.1局吞敗，自家先發的葛蘭基（Zack Greinke）則以4.2局失1分無關勝負。

擁有投手當中不錯打擊實力的葛蘭基，今天回到國聯戰場卻沒貢獻，唯一打數吞下三振，還帶著笑容走回休息區，對於最後揮空那一顆86哩變速球，他說，「我並不驚訝，那顆球真的太棒了，我都不知道上次哪時候看到過這麼犀利的變速球。」

葛蘭基首打席在2局上，當時為一人出局，一、三壘有人的契機，然而在總教練開綠燈的情況下，他卻選擇犧牲觸擊，變成兩人出局，二、三壘有人的局面，讓辛區一臉錯愕，對此葛蘭基卻笑說，「我覺得那是我這輩子最棒的觸擊。」