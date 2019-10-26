MLB／客場搶勝開胡 太空人教頭：討回氣勢

2019-10-26 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



第六局敲出陽春砲的奇利諾斯(右)。 歐新社 分享 facebook 在主場連續讓出兩勝後，太空人今天在客場踩住剎車，以4：1擊敗國民，在世界大賽追成1勝2敗，阻止國民在今天聽牌，太空人教頭辛區（A.J. Hinch）表示，「我們今天贏了，希望能把氣勢拉回我們這邊，打擊也開始發揮，現在我們不害怕在任何球場出賽。」

太空人原在世界大賽是較被看好的一方，但前兩戰打完卻未如外界預期，辛區坦言：「他們來到我們主場，連續擊敗柯爾（Gerrit Cole）和韋蘭德（Justin Verlander），他們在系列賽一開始就重擊我們。」

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今天國民迎接隊史首場世界大賽主場，期望能取得聽牌優勢，但太空人取得先機，此役從頭領先到尾，前3分的得分模式都靠一壘安打與二壘安打的串聯突破城池，布蘭特利（Michael Brantley）的兩支安打貢獻2分打點。

贏下這一仗後，太空人在系列賽終於開胡，辛區說：「這感覺像是在這個系列賽重新踩穩腳步。」他說，太空人擁有足夠的經驗，知道這個系列賽將如何發展，現在討回氣勢後，「我們不會畏懼在哪裡出賽，這裡的球迷很瘋狂，但這是世界大賽能預期的場景。」

在第六局敲出陽春砲的奇利諾斯（Robinson Chirinos）指出，大夥在前兩戰都想當英雄，做了太多嘗試，「這是我們昨晚在飛機上聊的事，擬定策略，做好揮棒，其他的不要想太多，不要想一棒開轟，只想著把球看清楚後出棒就好。」