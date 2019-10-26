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MLB／進場看世界大賽第三戰 票價2萬9起跳

2019-10-26 10:55聯合報 記者蘇志畬／即時報導

進場看世界大賽第三戰，票價2萬9起跳。 美聯社
進場看世界大賽第三戰，票價2萬9起跳。 美聯社
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隊史首度打進世界大賽國民，今天是首次在主場出賽，對華盛頓特區來說，則是繼1933年參議員隊之後，睽違86年後再度在主場舉辦世界大賽，政治意見分歧的華盛頓特區，如今國民隊成為唯一共識，進場票價也隨著熱度水漲船高，如果賽前六小時才想買票進場看第三戰，最便宜的站票也要963美元（約新台幣2萬9千元）。

根據售票平台SeatGeek統計，世界大賽第三戰在國民隊主場最便宜的座位要價1053美元（約新台幣3萬2千元），位置是最後一排，預算提高幾百美元可以用1395美元買到左外野位置，如果想要坐到本壘後方，需要花上近4000美元（約新台幣12萬2千元），最昂貴的票價則要8200美元（約新台幣25萬元）。

而在國民還沒確定第三戰結果前，第四戰票價就已從站票的1300美元起跳，外野座位則是2000美元，要坐到Delta 360 Sky Club的最貴位置，則要花費13000美元（約新台幣40萬元），如果拿下第三戰聽牌，票價肯定會再上揚。

43歲的米勒（Colin Miller）花了849美元買到站票，他表示：「這是一生一次的機會。」39歲的克里肯伯格（Paul Crickenberger）的站票票價350元，不過是他先花了2400美元購買兩張明年季票才獲得的優惠，克里肯伯格說：「完全值得，你不知道下次世界大賽會是什麼時候。」

昂貴的票價也讓球迷嘗試從非正式管道買票，世界大賽前兩戰在太空人主場就出現門票詐騙案件，有球迷花了2400美元想買四張世界大賽門票，結果匯錢後一無所獲，華盛頓特區警方也提醒球迷，避免買到假票。

世界大賽國民米勒

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