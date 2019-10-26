MLB／國民隊海軍藍帶好運 世界大賽可以穿到底

2019-10-26 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）曾說：「我不是個迷信的人。」不過國民隊在季後賽的幸運色無疑是「海軍藍」，目前穿著海軍藍球衣已經拿下九連勝，今天回到主場進行世界大賽第三戰，連外野的歷年國東分區冠軍錦旗也換成海軍藍。

國民隊在季後賽處於八連勝，與2014年皇家、2005年白襪、2004年紅襪並列單一球季的季後賽最多連勝紀錄，這八場比賽都穿著海軍藍球衣，加上國聯分區系列賽第二戰的勝利也穿著海軍藍，穿其他顏色球衣戰績則是一勝兩敗。

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今天回到主場國民隊繼續穿著海軍藍球衣，而且外野的四張分區冠軍錦旗也從原本的三白、一紅底色，換成全部為海軍藍底，有球迷表示，第二戰在球場的觀戰派對還是原本的顏色。

世界大賽主場球隊可以先決定穿什麼顏色球衣，不過國民在接下來的比賽中都能穿著幸運色，就算打到第六戰回到太空人主場，根據美國媒體報導，太空人同意不會在主場選擇穿他們自己的海軍藍球衣。