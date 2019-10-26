MLB／最會贏的球衣顏色 深灰、橘、深藍排前三

2019-10-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



棒球場上充斥各種迷信，感覺最近的國民老是穿著同一套球衣嗎？那不是錯覺，國民的深藍戰袍，打到世界大賽第二戰後，已在季後賽取得九戰全勝，100%的瘋狂勝率，儼然已成球隊的最強幸運星；事實上，國民在例行賽穿著這套深藍球衣時，就有不俗戰績，11場比賽共帶回8勝3敗。

根據SportsLogos.Net統計，今年例行賽最會贏球的球衣顏色，為深灰色的33勝24敗、5成79，僅響尾蛇一隊使用；其次為橘色的5成76，累積34勝25敗，勝場的最強力貢獻者當然是太空人，穿著橘色球衣出賽時的戰績為17勝4敗，另外兩支使用橘色球衣的隊伍則為金鶯和巨人。

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深藍色排名第三，且多支球隊使用，共累積249勝188敗、勝率5成70，進入季後賽的隊伍中，就有國民、勇士、釀酒人、太空人、雙城、光芒擁有深藍球衣，高勝率不難理解。

勝率最低的球衣顏色則為黃色，只有海盜使用，10場比賽共取得3勝7敗、勝率3成，接著為寶藍色的94勝143敗、勝率3成94，使用此色球衣的球隊包括小熊、遊騎兵、藍鳥、皇家和大都會。

若僅看單一球隊，道奇使用白色主場球衣時，共打下55勝19敗，勝率是誇張的7成43，排名第一，其次為雙城的紅色替代球衣，累積18勝7敗、勝率7成20，運動家的主場白底綠字球衣、洋基的主場條紋球衣以及雙城的客場灰色球衣，勝率同樣都超過7成。