MLB／紅襪制服組新龍頭確定 36歲布隆掌大權

2019-10-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



紅襪制服組的新掌舵者今天出爐，光芒棒球事務部門資深副總經理布隆（Chaim Bloom）確定接下這份工作，36歲的他，已具備15年經驗，眼前的第一個任務就是五顆星難度，他必須為紅襪找出同時留下貝茲（Mookie Betts）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）的方案。

紅襪去年奪得世界大賽冠軍，今年卻戰績直直落，棒球營運部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）被質疑在投手補強上不夠力，在9月提前丟掉飯碗，這個位置懸缺至今，紅襪一心屬意布隆接手紅襪未來戰力布局藍圖。

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今天各家美媒報導指出，布隆確定接下這份工作，他的正式職稱將是「首席棒球長（chief baseball officer）」，為紅襪隊史第一人，目前大聯盟30隊裡僅雙城使用這個職稱；現任三名副總經理之一的歐哈洛朗（Brian OHalloran），則將在布隆的團隊下擔任總經理（GM）一職。

布隆年紀雖輕，但早在2005年就以實習生的身分進入光芒球團工作，在2016年升任資深副總裁，去年大都會尋找新任總管，布隆也進入決選名單，但最終不敵經紀人出身的范維格南（Brodie Van Wagenen）。

布隆接手這支豪門球隊的戰力布局大業，馬上就要面臨難題，老闆亨利（John Henry）已表態希望紅襪2020年的團隊薪資要壓在豪華稅門檻內，但球隊也有意同時留下貝茲與馬丁尼茲，總裁甘乃迪（Sam Kennedy）說：「有方法，只是很困難。」現在布隆成為解題人。