親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

這東西如果消失 醫生會很崩潰：跟沒穿衣服一樣

法國羽賽／苦戰三局勝辛德胡 戴資穎四強迎戰馬琳

運動筆記Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬【運筆配速列車配速策略】2019戀戀二水跑水馬拉松-全馬5:00列車
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事懶人包 (10月25日)今日五大好球 (10月25日)

MLB／紅襪制服組新龍頭確定 36歲布隆掌大權

2019-10-26 07:52聯合報 記者陳宛晶／即時報導

紅襪制服組的新掌舵者今天出爐，光芒棒球事務部門資深副總經理布隆（Chaim Bloom）確定接下這份工作，36歲的他，已具備15年經驗，眼前的第一個任務就是五顆星難度，他必須為紅襪找出同時留下貝茲（Mookie Betts）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）的方案。

紅襪去年奪得世界大賽冠軍，今年卻戰績直直落，棒球營運部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）被質疑在投手補強上不夠力，在9月提前丟掉飯碗，這個位置懸缺至今，紅襪一心屬意布隆接手紅襪未來戰力布局藍圖。

今天各家美媒報導指出，布隆確定接下這份工作，他的正式職稱將是「首席棒球長（chief baseball officer）」，為紅襪隊史第一人，目前大聯盟30隊裡僅雙城使用這個職稱；現任三名副總經理之一的歐哈洛朗（Brian OHalloran），則將在布隆的團隊下擔任總經理（GM）一職。

布隆年紀雖輕，但早在2005年就以實習生的身分進入光芒球團工作，在2016年升任資深副總裁，去年大都會尋找新任總管，布隆也進入決選名單，但最終不敵經紀人出身的范維格南（Brodie Van Wagenen）。

布隆接手這支豪門球隊的戰力布局大業，馬上就要面臨難題，老闆亨利（John Henry）已表態希望紅襪2020年的團隊薪資要壓在豪華稅門檻內，但球隊也有意同時留下貝茲與馬丁尼茲，總裁甘乃迪（Sam Kennedy）說：「有方法，只是很困難。」現在布隆成為解題人。

紅襪馬丁尼茲棒球

相關新聞

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

MLB／國民隊海軍藍帶好運 世界大賽可以穿到底

2019-10-26 08:29

MLB／最會贏的球衣顏色 深灰、橘、深藍排前三

2019-10-26 07:52

MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾

2019-10-25 07:46

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

MLB／王維中返美職首年 遺憾沒跟到一朗引退

2019-10-25 00:12

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MiLB／整季僅出賽2場 曾仁和：現在傷都好了

2019-10-24 19:12

MLB／鈴木清擊沈韋蘭德 夏威夷WS開轟第一人

2019-10-24 17:54

MLB／王維中到新環境怕尷尬 可惜錯過一朗引退賽

2019-10-24 17:53

MLB／拿到大聯盟首勝 王維中：最怕啤酒浴

2019-10-24 17:07

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34

美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

MLB／小熊新教頭出爐 2016冠軍捕手羅斯掌兵符

2019-10-24 09:53

MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00
看更多

熱門文章

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆湖人將是首選

2019-10-25 09:55

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

2019-10-25 10:33

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

NBA／搧風點火宿敵情結？ 瑞佛斯笑指湖人冠軍數「灌水」

2019-10-25 11:38

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

NBA／敦奧就知戴維斯非池中物 布萊恩期許預約名人堂

2019-10-25 12:01

NBA／42歲仍不言退 卡特：這就是我的職業

2019-10-25 10:50

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

中職／兄弟教頭伯納受訪爭議 馮勝賢：要回應什麼

2019-10-25 20:01

NBA／首戰被痛宰 巴克利看衰勇士進不了季後賽

2019-10-25 18:08

12強賽／熟悉的中心打線 王柏融習慣壓力了

2019-10-25 18:28

12強賽／中華隊首場熱身賽 江少慶、張奕登板飆速

2019-10-25 21:48

12強賽／中華隊首場熱身賽 廖乙忠、江少慶先發

2019-10-25 17:47

MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15

12強熱身賽／首場實戰飆速150公里 張奕只在意尾勁

2019-10-25 22:51

法國羽賽／苦戰3局勝辛德胡 戴資穎4強迎戰馬琳

2019-10-26 07:52

MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23

12強熱身賽／江少慶飆速155 洪總讚：真的快

2019-10-25 23:55

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

12強熱身賽／不是樂樂槍 洪總讚江少慶「真的有實力」

2019-10-25 22:33

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

12強賽／被日本盯上 林立：上場就不要把他們看得很強

2019-10-26 01:22

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

12強賽／頂著打擊王光環 林立盡力不怕被放大檢視

2019-10-25 20:15

登山王／丹麥黑馬封王 吳之皓淚迎首座國內冠軍

2019-10-25 20:32

12強熱身賽／王柏融隔一個月實戰敲安又盜壘 在台出賽很興奮

2019-10-26 04:01

NBA／傳騎士與歐斯曼達協議 4年3100萬提前續約留人

2019-10-25 09:54

巴塞爾網賽／瓦文卡背傷退賽 送費德勒晉四強

2019-10-25 18:42

NBA／右拇指非移位性骨折 巴格利預計缺賽4至6周

2019-10-25 06:00

中華隊12強熱身賽 江少慶、張奕等投手輪番登板

2019-10-25 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top