MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

麥登執掌天使兵符,並表示想在世界大賽打敗小熊。 美聯社 分享 facebook 前小熊教頭麥登(Joe Maddon)剛跟前東家分手沒多久,就找到新工作,下一季將執教天使。在今日的記者會上,麥登不只表示自己對小熊有著深厚的情感,也分享自己希望有朝一日能跟小熊在世界大賽碰面,並戰勝他們。

麥登2015年接棒小熊教鞭,合約跑好跑滿,5個賽季平均勝率58.1%,3度帶領球隊打進國聯冠軍賽,更在2016年打破魔咒成功登頂,不過,在這個賽季未獲續約,好在短暫待業就找到工作,幾乎無縫接軌執教天使。

在今天的天使記者會上,麥登不忘談到朝夕相處5年的小熊,還豪言要在世界大賽打敗老東家,他說:「我夢想在世界大賽跟他們碰頭,然後打爆他們。」

Maddon: "My pipe dream is that we play them (the Cubs) in the World Series & beat them."



The new @Angels skipper positively reflects on his time in Chicago.#FOXSportsWest pic.twitter.com/UzTrQVDAnh