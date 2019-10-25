親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

運動筆記Sunny奶奶的第一場馬拉松~芝加哥馬【運筆配速列車配速策略】2019戀戀二水跑水馬拉松-全馬5:00列車
健行筆記【為了嘉明】女為悅己著容【桃園復興】霧鎖重林．登復興三尖之首
NBA賽事懶人包 (10月25日)今日五大好球 (10月25日)

MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23聯合新聞網 綜合報導

麥登執掌天使兵符，並表示想在世界大賽打敗小熊。 美聯社
麥登執掌天使兵符，並表示想在世界大賽打敗小熊。 美聯社
分享
前小熊教頭麥登（Joe Maddon）剛跟前東家分手沒多久，就找到新工作，下一季將執教天使。在今日的記者會上，麥登不只表示自己對小熊有著深厚的情感，也分享自己希望有朝一日能跟小熊在世界大賽碰面，並戰勝他們。

麥登2015年接棒小熊教鞭，合約跑好跑滿，5個賽季平均勝率58.1％，3度帶領球隊打進國聯冠軍賽，更在2016年打破魔咒成功登頂，不過，在這個賽季未獲續約，好在短暫待業就找到工作，幾乎無縫接軌執教天使。

在今天的天使記者會上，麥登不忘談到朝夕相處5年的小熊，還豪言要在世界大賽打敗老東家，他說：「我夢想在世界大賽跟他們碰頭，然後打爆他們。」

說起來麥登跟天使也有一段淵源，目前65歲的麥登在成為小熊教頭前，總共在天使體系以球員跟各層級教練的身份待過31年，天使2002年奪冠時，麥登也是教練團班底，當時任職板凳教練。

夢想

相關新聞

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾

2019-10-25 07:46

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

MLB／王維中返美職首年 遺憾沒跟到一朗引退

2019-10-25 00:12

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MiLB／整季僅出賽2場 曾仁和：現在傷都好了

2019-10-24 19:12

MLB／鈴木清擊沈韋蘭德 夏威夷WS開轟第一人

2019-10-24 17:54

MLB／王維中到新環境怕尷尬 可惜錯過一朗引退賽

2019-10-24 17:53

MLB／拿到大聯盟首勝 王維中：最怕啤酒浴

2019-10-24 17:07

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34

美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

MLB／小熊新教頭出爐 2016冠軍捕手羅斯掌兵符

2019-10-24 09:53

MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34

MLB／輸首戰不怕 休士頓富商再砸百萬美元押太空人奪冠

2019-10-24 08:27

MLB／索托再兩天就滿21歲 國民要為他拚封王香檳浴

2019-10-24 07:44

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

2019-10-24 07:41

MLB／連續25場沒敗過 柯爾對國民踢鐵板

2019-10-23 23:50

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00
看更多

熱門文章

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

斯洛維尼亞籃球天才 唐西奇的天空沒有極限！

2019-10-25 07:00

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 球員爆湖人將是首選

2019-10-25 09:55

NBA／火箭MVP連線出師不利 教頭：不是來贏82場

2019-10-25 11:53

NBA／失分創柯爾時代新高 柯瑞：檢討時場面肯定難堪

2019-10-25 16:32

MLB／第3戰推桑契斯 國民教頭：我們不只3巨投

2019-10-25 08:08

NBA／卡特連戰22季創紀錄 楊恩飆38分退活塞

2019-10-25 10:33

NBA／太陽中鋒艾頓涉禁藥 恐面臨25場禁賽處分

2019-10-25 09:38

NBA／詹姆斯控球任務落幕 佛蓋爾擬讓朗多重回先發

2019-10-25 09:29

NBA／羅斯轉戰底特律表現搶眼 活塞傳奇湯瑪斯點名接班

2019-10-25 13:57

MLB／韋蘭德世界大賽1勝難求 休士頓有麻煩了！

2019-10-25 00:13

NBA／頭撞天花板進傷兵名單 7呎5吋佛爾遇巨人煩惱

2019-10-25 10:05

MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14

MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好

2019-10-24 20:22

12強／軟銀王牌千賀滉大退隊 4天內3大咖消失

2019-10-24 18:17

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-25 10:15

NBA／首場就與哈登起口角 衛少：我不打算回答

2019-10-25 17:03

MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾

2019-10-25 07:46

NBA／42歲仍不言退 卡特：這就是我的職業

2019-10-25 10:50

12強／劉致榮首場熱身賽休兵 28日再戰味全龍

2019-10-24 20:21

NBA／搧風點火宿敵情結？ 瑞佛斯笑指湖人冠軍數「灌水」

2019-10-25 11:38

法國羽賽／周天成遭逆轉 女雙許胡配站上8強

2019-10-24 23:01

NBA／敦奧就知戴維斯非池中物 布萊恩期許預約名人堂

2019-10-25 12:01

MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54

MiLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49

MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26

NBA／轉隊首戰狂飆50分 厄文：沒贏就不重要

2019-10-25 00:27

世界12強#沒在怕的! adidas力挺王柏融無畏挑戰

2019-10-24 19:30

MLB／王維中返美職首年 遺憾沒跟到一朗引退

2019-10-25 00:12

MiLB／整季僅出賽2場 曾仁和：現在傷都好了

2019-10-24 19:12

法國羽賽／16強戰 小天決勝局遭逆轉

2019-10-25 00:33

MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元擊破火箭雙巨頭

2019-10-25 13:35

自行車／登山王挑戰 傳奇女將決戰武嶺

2019-10-24 21:04

PGA／ZOZO錦標賽首輪 伍茲暫居榜首、潘政琮T7

2019-10-24 20:51

影／高雄國際直線競速SDR嘉年華 重量級超跑性能車雲集

2019-10-25 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top