MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊
前小熊教頭麥登（Joe Maddon）剛跟前東家分手沒多久，就找到新工作，下一季將執教天使。在今日的記者會上，麥登不只表示自己對小熊有著深厚的情感，也分享自己希望有朝一日能跟小熊在世界大賽碰面，並戰勝他們。
麥登2015年接棒小熊教鞭，合約跑好跑滿，5個賽季平均勝率58.1％，3度帶領球隊打進國聯冠軍賽，更在2016年打破魔咒成功登頂，不過，在這個賽季未獲續約，好在短暫待業就找到工作，幾乎無縫接軌執教天使。
在今天的天使記者會上，麥登不忘談到朝夕相處5年的小熊，還豪言要在世界大賽打敗老東家，他說：「我夢想在世界大賽跟他們碰頭，然後打爆他們。」
Maddon: "My pipe dream is that we play them (the Cubs) in the World Series & beat them."— FOX Sports West (@FoxSportsWest) October 24, 2019
The new @Angels skipper positively reflects on his time in Chicago.#FOXSportsWest pic.twitter.com/UzTrQVDAnh
說起來麥登跟天使也有一段淵源，目前65歲的麥登在成為小熊教頭前，總共在天使體系以球員跟各層級教練的身份待過31年，天使2002年奪冠時，麥登也是教練團班底，當時任職板凳教練。
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