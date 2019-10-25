MLB／天使新教頭麥登 夢想在世界大賽打敗小熊

2019-10-25 16:23 聯合新聞網 綜合報導



麥登執掌天使兵符，並表示想在世界大賽打敗小熊。 美聯社 分享 facebook 前小熊教頭麥登（Joe Maddon）剛跟前東家分手沒多久，就找到新工作，下一季將執教天使。在今日的記者會上，麥登不只表示自己對小熊有著深厚的情感，也分享自己希望有朝一日能跟小熊在世界大賽碰面，並戰勝他們。

麥登2015年接棒小熊教鞭，合約跑好跑滿，5個賽季平均勝率58.1％，3度帶領球隊打進國聯冠軍賽，更在2016年打破魔咒成功登頂，不過，在這個賽季未獲續約，好在短暫待業就找到工作，幾乎無縫接軌執教天使。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在今天的天使記者會上，麥登不忘談到朝夕相處5年的小熊，還豪言要在世界大賽打敗老東家，他說：「我夢想在世界大賽跟他們碰頭，然後打爆他們。」

Maddon: "My pipe dream is that we play them (the Cubs) in the World Series & beat them."



The new @Angels skipper positively reflects on his time in Chicago.#FOXSportsWest pic.twitter.com/UzTrQVDAnh — FOX Sports West (@FoxSportsWest) October 24, 2019

說起來麥登跟天使也有一段淵源，目前65歲的麥登在成為小熊教頭前，總共在天使體系以球員跟各層級教練的身份待過31年，天使2002年奪冠時，麥登也是教練團班底，當時任職板凳教練。