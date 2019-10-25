MLB／兩敗不要緊 太空人教頭：我有一缸子明星

2019-10-25 15:54 聯合新聞網 綜合報導



雖吞下二連敗，但太空人教頭辛區(右下二)表示，我們還有一缸子明星。 美聯社 分享 facebook

太空人昨日世界大賽再戰「黑馬」國民，本打算扭轉戰局，不料反被棒打，吞下二連敗。太空人教頭辛區（AJ Hinch）在今日採訪時，正面表示「我們有一缸子明星」，因此現在就投降還言之過早。

世界大賽第3戰緊接著將在週六點燃戰火，太空人在賽前移師華盛頓，再度作客國民主場，辛區回憶起2018年執教過的明星賽，他說：「感覺很有趣，上次我在這裡時，是在擔任明星賽總教練。當初的那些明星球員，有很多成為太空人球員。」

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顯然，儘管系列賽處於0:2劣勢，辛區仍對子弟兵抱有信心，更何況目前這群球員，有些人還是2年前的奪冠班底。不只展現不服輸氣勢，辛區也認為外界看衰得太早，他補充：「就因為我們贏過世界大賽，所以只要輸了幾場，很多人就會開始懷疑我們的狀況。」

不過，陷入困境的太空人，單靠自信可能難以突圍，適當的調度還是免不了。據ESPN報導，太空人將有機會在後續的比賽，安排原是指定打擊的菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）至左外野。艾瓦瑞茲例行賽打擊三圍有.313/.412/.655，雖前兩輪對上光芒、洋基稍微熄火，打擊率僅0.171，吞12次三振，但對國民兩戰打出6打數3安打成績，另外選到2次保送。