MLB／嘲諷女記者 太空人開除失言副總經理

2019-10-25 16:41 中央社 休士頓24日綜合外電報導



分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天開除副總經理陶布曼（Brandon Taubman），並為陶布曼19日在休息室當一群女記者的面以不雅字眼咆哮的行為道歉。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）記者艾普斯坦（Stephanie Apstein）21日報導，在太空人打敗紐約洋基拿下美聯冠軍後，陶布曼嘲諷了3名女性記者。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陶布曼當時吼著有關太空人救援投手奧蘇納（Roberto Osuna）的事。太空人在上季延攬奧蘇納，當時他因據傳襲擊女性被判禁賽75場，而這次事件裡3名女性記者中的其中一人，手上戴著反家暴的紫色手環。

根據艾普斯坦報導，陶布曼當時吼著：「感謝老天，我們有奧蘇納。我真天殺的（F開頭髒字）開心我們有奧蘇納。」

太空人原先稱艾普斯坦的報導是「誤導」和「不負責任」，但大聯盟和球團在過去幾天詢問記者和太空人職員後，太空人坦承錯誤。

太空人在聲明中說：「我們一開始的調查讓我們以為，陶布曼的不當言論並非針對任何記者，但我們錯了，我們要誠摯地向艾普斯坦、運動畫刊，以及所有目擊這起事件或被那不當行為冒犯的人致歉。太空人絕非有意將家暴相關議題大事化小。」

「有鑑於此，我們終止了與陶布曼的僱傭關係，他的行為不代表球團的價值，我們也認為這是最適當的處置方式。」

34歲的陶布曼曾在22日發出道歉聲明說：「我在球隊慶祝的時候，用了不適當的語言，我為此深感遺憾與抱歉。」

「在回顧後，我發現我的評論非常不專業也不適當，我對球員過度的支持，被曲解成對重要社會議題抱持一種退步的態度。認識我的人都知道我是進步派、慷慨的社區成員，也是富有愛與承諾的丈夫及父親。」

「我希望那些不認識我的人能明白，運動畫刊的文章未能呈現我是怎樣的人或我的價值觀。假如有任何人因為我的行為而被冒犯，我感到很抱歉。」