MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

韋蘭德出糗畫面。 美聯社

君子報仇三年不晚!太空人王牌韋蘭德(Justin Verlander)昨世界大賽第二戰,4局上為接內野滾地球,出現跌坐在地,隨後打算將球傳往一壘,還不小心砸到腳的搞笑畫面,在網路瘋傳,也讓曾經因跑壘滑倒,被韋蘭德調侃的達比修有,逮到機會報一箭之仇。

達比修有去年4月對上釀酒人,5局下獲打擊機會,擊出右外野方向深遠安打,達比修有邊看著右外野邊跑壘,豈料因為一心二用,導致才跑至二壘就不小心滑倒,只好尷尬撲回二壘。當時大聯盟將糗態發佈至官方推特,調侃,「沒『有』辦法上三壘」,韋蘭德也藉機吐槽達比修有丟了投手的臉,寫道:「達比修,你這樣對投手擺脫缺乏運動能力的刻板印象一點幫助也沒有啊...」。

Yu.... 🤦‍♂️. Not doing a lot here to help us dispel the pitchers aren’t athletes thing. https://t.co/685zoAJzXf