MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇
君子報仇三年不晚！太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）昨世界大賽第二戰，4局上為接內野滾地球，出現跌坐在地，隨後打算將球傳往一壘，還不小心砸到腳的搞笑畫面，在網路瘋傳，也讓曾經因跑壘滑倒，被韋蘭德調侃的達比修有，逮到機會報一箭之仇。
達比修有去年4月對上釀酒人，5局下獲打擊機會，擊出右外野方向深遠安打，達比修有邊看著右外野邊跑壘，豈料因為一心二用，導致才跑至二壘就不小心滑倒，只好尷尬撲回二壘。當時大聯盟將糗態發佈至官方推特，調侃，「沒『有』辦法上三壘」，韋蘭德也藉機吐槽達比修有丟了投手的臉，寫道：「達比修，你這樣對投手擺脫缺乏運動能力的刻板印象一點幫助也沒有啊...」。
Yu.... 🤦♂️. Not doing a lot here to help us dispel the pitchers aren’t athletes thing. https://t.co/685zoAJzXf— Justin Verlander (@JustinVerlander) April 27, 2018
時隔多日，韋蘭德自己也在比賽中出糗。在世界大賽第二戰4局上，韋蘭德處理辛默曼（Ryan Zimmerman）敲出的內野安打時，撲倒在地，傳球時又不小心砸中左腳，這讓達比修有抓到機會報酬，不只轉推韋蘭德出包影片，並將韋蘭德先前調侃自己的用詞，原封不動還給對方，寫道：「韋蘭德，你這樣對投手擺脫缺乏運動能力的刻板印象一點幫助也沒有啊...」。
Yu.... 🤦♂️. Not doing a lot here to help us dispel the pitchers aren’t athletes thing. https://t.co/685zoAJzXf— Justin Verlander (@JustinVerlander) April 27, 2018
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