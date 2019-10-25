MLB／韋蘭德傳球糗態 達比修有終於報被酸之仇

2019-10-25 15:26 聯合新聞網 綜合報導



韋蘭德出糗畫面。 美聯社 分享 facebook

君子報仇三年不晚！太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）昨世界大賽第二戰，4局上為接內野滾地球，出現跌坐在地，隨後打算將球傳往一壘，還不小心砸到腳的搞笑畫面，在網路瘋傳，也讓曾經因跑壘滑倒，被韋蘭德調侃的達比修有，逮到機會報一箭之仇。

達比修有去年4月對上釀酒人，5局下獲打擊機會，擊出右外野方向深遠安打，達比修有邊看著右外野邊跑壘，豈料因為一心二用，導致才跑至二壘就不小心滑倒，只好尷尬撲回二壘。當時大聯盟將糗態發佈至官方推特，調侃，「沒『有』辦法上三壘」，韋蘭德也藉機吐槽達比修有丟了投手的臉，寫道：「達比修，你這樣對投手擺脫缺乏運動能力的刻板印象一點幫助也沒有啊...」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Yu.... 🤦‍♂️. Not doing a lot here to help us dispel the pitchers aren’t athletes thing. https://t.co/685zoAJzXf — Justin Verlander (@JustinVerlander) April 27, 2018

時隔多日，韋蘭德自己也在比賽中出糗。在世界大賽第二戰4局上，韋蘭德處理辛默曼（Ryan Zimmerman）敲出的內野安打時，撲倒在地，傳球時又不小心砸中左腳，這讓達比修有抓到機會報酬，不只轉推韋蘭德出包影片，並將韋蘭德先前調侃自己的用詞，原封不動還給對方，寫道：「韋蘭德，你這樣對投手擺脫缺乏運動能力的刻板印象一點幫助也沒有啊...」。