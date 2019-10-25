MLB／兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



華盛頓、休士頓兩城市合唱團對賭世界大賽。 美聯社 分享 facebook 世界大賽永遠不缺兩座城市之間的賭注大戰，這回華盛頓與休士頓有了另類的版本，兩城市合唱團互下戰帖，若太空人在世界大賽勝出，華盛頓合唱團必須演唱「Deep in the Heart of Texas」，若國民封王，休士頓合唱團必須演唱的歌不令人意外，就是國民主場當紅的兒歌「Baby Shark」。

國民外野手帕拉（Gerardo Parra）的出場音樂「Baby Shark」，帶旺球隊戰績，隨著國民一路挺進世界大賽，也成為球迷眼中的幸運星，「Baby Shark」已經不只在國民主場風行，整座城市都陷入鯊魚熱裡。

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位於華盛頓的合唱團 The Choral Arts Society透過推特下戰帖，「嗨，休士頓合唱團，我們覺得國民會咬太空人一口，如果國民贏得世界大賽冠軍，你們唱Baby Shark並把影片貼上網路，如果太空人封王，我們也會演唱你們指定的歌，要賭嗎？」

Houston Chamber Choir接下戰帖，回覆：「我們接受這個挑戰，最強的球隊將會贏球，如果太空人贏了，你們就唱Deep in the Heart of Texas，如果國民贏了，我們會唱Baby Shark。」