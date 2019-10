MLB/兩城市合唱團對賭 太空人輸得唱Baby Shark

2019-10-25 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 /即時報導



華盛頓、休士頓兩城市合唱團對賭世界大賽。 美聯社 分享 facebook 世界大賽永遠不缺兩座城市之間的賭注大戰,這回華盛頓與休士頓有了另類的版本,兩城市合唱團互下戰帖,若太空人在世界大賽勝出,華盛頓合唱團必須演唱「Deep in the Heart of Texas」,若國民封王,休士頓合唱團必須演唱的歌不令人意外,就是國民主場當紅的兒歌「Baby Shark」。

國民外野手帕拉(Gerardo Parra)的出場音樂「Baby Shark」,帶旺球隊戰績,隨著國民一路挺進世界大賽,也成為球迷眼中的幸運星,「Baby Shark」已經不只在國民主場風行,整座城市都陷入鯊魚熱裡。

位於華盛頓的合唱團 The Choral Arts Society透過推特下戰帖,「嗨,休士頓合唱團,我們覺得國民會咬太空人一口,如果國民贏得世界大賽冠軍,你們唱Baby Shark並把影片貼上網路,如果太空人封王,我們也會演唱你們指定的歌,要賭嗎?」

Houston Chamber Choir接下戰帖,回覆:「我們接受這個挑戰,最強的球隊將會贏球,如果太空人贏了,你們就唱Deep in the Heart of Texas,如果國民贏了,我們會唱Baby Shark。」