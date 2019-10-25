MLB／第三戰推桑契斯 國民教頭：我們不只三巨投

2019-10-25 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



國民明天將首度在世界大賽作東，先發投手排出，確定由桑契斯（Aníbal Sánchez）扛第三戰，同場對壘太空人葛蘭基（Zack Greinke），在首戰中繼1局的柯賓（Patrick Corbin）則負責第四戰。

以外卡之姿一路挺進的國民，在世界大賽先握有客場兩勝在手，封王情勢大好，接下來三戰都由國民擔任主場球隊，挑戰隊史成軍50年來的第一座世界大賽冠軍，有機會在自家拋下封王彩帶。

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國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）今天在記者會上宣布接下來兩戰先發投手，第三戰交到桑契斯手裡，馬丁尼茲表示，這是個一點都不困難的決定，「就像我一直說的，大家總是只談論我們的三巨投，但桑契斯也一直都繳出不可思議的表現，他的每次出賽，都讓我們有機會贏球。」

馬丁尼茲指出，「他在國聯冠軍賽第一戰就繳出了重要的表現，他挺身而出，控制了他的所有球種，這次也一樣，他會上場投好比賽，讓我們再次擁有贏球機會。」

被看好奪冠的太空人，在主場先讓出兩勝，第二戰還以3：12的懸殊差距輸球，士氣恐受重挫，昨天比賽結束後，休息室內召開了了「球員限定」的閉門會議，亞土維（Jose Altuve）和韋蘭德（Justin Verlander）扮演精神領袖鼓勵隊友，瑞迪克（Josh Reddick）說：「他們兩人說了所有該說的話。」

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）坦言，目前的情況對太空人來說很艱難，「封王需要的4勝，他們已經拿到一半了，第三戰對我們來說非贏不可。」

太空人系列賽有麻煩，場外也鬧出風波，副總經理陶布曼（Brandon Taubman）因對女記者口出穢言，在大聯盟辦公室宣布將展開調查後，太空人今天已決定開除陶布曼，盼為風波畫下句點。