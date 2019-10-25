MLB／世界大賽若有第五戰 川普要進場當觀眾
2019-10-25 07:46
聯合報 記者陳宛晶
／即時報導
世界大賽將於明天起轉戰華盛頓特區，美國總統川普（Donald Trump）透露自己將前往觀戰，但能不能成行，還要看作客的太空人夠不夠爭氣，因為川普預訂觀看的比賽是第五戰。
國民在世界大賽客場連兩戰踢館成功，帶著2勝0敗的大好優勢回到華盛頓，最快將在周日的第四戰收下隊史成軍50年來的第一座世界大賽冠軍，若戰線拉長進入第五戰，國民仍是主場球隊。
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川普今天向媒體表示，將在下周一前往國民主場觀戰；如果川普如願等到第五戰，他將是自2001年小布希（George W. Bush）在世界大賽第三戰開球後，第一位造訪世界大賽的現任總統。
至於是否擔任開球嘉賓？川普回應，「我不知道，他們總是讓我穿上防彈衣，我看起來很笨重，我不喜歡。」川普在就讀紐約軍事學校時曾打過棒球，算是有些底子，他也是位死忠的洋基迷，多次現身洋基主場。
國民球團則已證實，若川普在第五戰現身國民主場，將不會擔任開球嘉賓。
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