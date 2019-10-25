MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：慶幸沒來美東球隊

2019-10-25 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



洋基前教頭吉拉迪（Joe Girardi）確定找到新東家，他與費城人簽下三年合約，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）稱讚費城人做了好選擇，他笑說看到吉拉迪落腳費城，自己也鬆了一口氣，「我希望他不是到美聯東區球隊，我猜這是我能給的最大讚揚了吧！」

吉拉迪執掌洋基兵符10年，2017年球隊在美聯冠軍賽七戰不敵太空人後，他未獲續約，轉進電視台擔任球評，儘管有意請他重出江湖的球隊不在少數，但屢遭他婉拒，直到今年大市場球隊職缺大開，吉拉迪再次動念重返大聯盟戰場。

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費城人今天正式宣布這項人事案，與吉拉迪簽下三年合約，附帶一年球團選擇權。吉拉迪表示，「我很興奮即將展開生涯的下一篇章，費城人從高層到球員到球迷，對贏球都有強烈的渴望，這是我在過去30年所見到的。」洋基在2009年奪得世界大賽冠軍時，擊敗的對手就是費城人。

凱許曼今天也在受訪時談到吉拉迪的新工作，他說：「費城人做了一次很棒的選擇。」他也提到，「吉拉迪能在洋基10年是有原因的，我當年是在面試一位要取代名人堂教頭托瑞（Joe Torre）的人選，最終也找到了一位很棒的人選。」