MLB／波拉斯贈王維中首勝禮 手寫鼓勵：做得好
2019-10-24 20:22
聯合報 記者葉姵妤
／即時報導
旅美投手王維中今年重返美職，在大聯盟繳出不錯的成績單，並於7月5日拿下生涯首勝，今天在返台記者會亮相，他所屬經紀公司波拉斯也派代表送上首勝禮，由波拉斯（Scott Boras）親自手寫祝福。
王維中今年在運動家隊再登大聯盟，7月5日對上雙城隊之戰，後援2.1局無失分，自他2014年在大聯盟初登板起，等了5年的生涯首勝終於到手。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
這值得紀念的首勝，王維中經紀人波拉斯也獻上祝褔，送了王維中投球英姿的首勝紀念海報，一旁由波拉斯寫下「維中，恭喜你拿到你在大聯盟的首勝，是你職業生涯中非常特別的時刻，做得好，往後一切順利。」
波拉斯過去在《富比世》雜誌的評比中，連6年排名全球最具影響力的運動經紀人第1名，但今年被足球經紀人班尼特（Jonathan Barnett）超車，退居第2名，但仍是最具影響力的棒球經紀人。
留言