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MLB／無緣亞錦賽嘆可惜 宋文華提早備戰新球季

2019-10-24 19:49聯合報 記者葉姵妤／即時報導

教士隊旅美投手宋文華。 聯合報系資料照片／記者藍宗標攝影
教士隊旅美投手宋文華。 聯合報系資料照片／記者藍宗標攝影
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教士隊旅美投手宋文華，今年在小聯盟投出好成績，原本被列入亞錦賽中華隊集訓名單，但並未進入正選名單，他坦言有些可惜，但也因此獲得更多的休息時間。

上周落幕的亞錦賽，宋文華以觀眾身分現身場邊，沒能成為場上拚戰的一員，他說：「可惜歸可惜，但可以多休息，還是以球隊的需要為主。」就算被選入正選名單，也有球團的出賽限制，宋文華認為，這可能會讓教練團不好調度。

儘管沒有參賽，賽前的集訓期，宋文華十分享受在其中，「球隊的氣氛很好，在自己的國家跟大家一起練習很好玩，跟隊友想講什麼就可以講什麼，不像在美國，想講的話要先想過，再轉換成英文說。」

宋文華旅美第2個完整球季，今年在短期1A後援出賽21場，投了41.1局，是去年（出賽19場）的兩倍，送出59次三振，拿下4勝1敗，防禦率3.05也遠優於去年10.80。他提到：「今年投起來的感覺比較好，有找到投球手感。」

他也透露，因為去年成績不理想，休季時提早投入訓練，在經紀公司的安排之下，在美國和大聯盟選手一起訓練，學習他們的技巧，也有物理治療師協助加強自己弱的肌群，並在訓練師，教練、老師的協助之下，找出正確的投球方式，讓今年成績越來越好。

學長王維中曾仁和在春訓時也會相約，找他出去吃飯、聊聊，宋文華還透露，自己剛來美國的前兩年，就收過「看起來痞痞的」學長王維中傳訊息來關心，讓他直言「很奇怪」，但正經起來的王維中給了不少提點，讓宋文華受益良多。

宋文華王維中曾仁和

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