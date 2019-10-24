MLB／世界大賽贏不了 韋蘭德：別再談勝敗了

2019-10-24 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）生涯投出225勝，在世界大賽就是贏不了，今天對國民隊之戰先發六局失四分，吞下五連敗，今年有沒有機會開張勝投，出現很大疑問。

洋基隊老將沙巴西亞（CC Sabathia）生涯251勝，原是現役球員第一，他最近已宣布退休，明年將由韋蘭德躍居榜首。

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韋蘭德生涯225勝、奪三振3006次、季後賽202K都是驚人紀錄，但歷年在世界大賽六場先發紀錄，包括2006、12、17、今年都是一勝難求，成為史上第一位前六戰吞下五連敗的投手。

韋蘭德今天七局上被國民36歲捕手鈴木清（Kurt Suzuki）轟出陽春砲，也是歷年季後賽被揮出第24支全壘打，賽後防禦率升至5.73，成為世界大賽所有投手第四慘紀錄（至少五場先發）。

「我們不該一直談論勝敗紀錄，對吧？」韋蘭德表示，還想多贏一些比賽，希望還有下次投球機會。

太空人在主場吞下二連敗，世界大賽第三戰後天移師國民主場進行，能否逆轉戰局恐有一定難度；過去季後賽在主場輸掉前兩戰的25隊（2-3-2賽制），最後只有三隊能夠翻身，最近一次是洋基1996年對勇士隊二連敗後，連贏四場奪下世界大賽冠軍。