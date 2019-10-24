MLB／鈴木清擊沈韋蘭德 夏威夷WS開轟第一人

2019-10-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



鈴木清(左)。 歐新社 分享 facebook 國民隊36歲捕手鈴木清（Kurt Suzuki），今天在世界大賽（World Series）第二戰七局上，砲轟太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），關鍵陽春砲帶動國民這半局六分攻勢，終場12：3獲勝，他說：「我等這一刻已經等了13年。」

國民在休士頓搶下世界大賽前兩勝，也拚出季後賽八連勝，後天起在華府主場進行第三、四、五戰，邁向隊史第一座世界大賽情勢樂觀。

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鈴木清生涯13年打過運動家、雙城、勇士、國民隊，今年第一次打世界大賽，今天七局上從韋蘭德的手中轟出左外野陽春砲，成為致勝一擊，也是大聯盟史上首位在世界大賽開轟的夏威夷球員。

鈴木清今年在季後賽前八場出賽打擊不振，合計23個打數只有一支安打，吞下九次三振，還有三次雙殺打，今天對太空人之戰五支二，成為贏球大功臣，他說：「等了13年終於等到首次世界大賽，感覺真的很棒。」