MLB／王維中到新環境怕尷尬 可惜錯過一朗引退賽

2019-10-24 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



旅美投手王維中昨天在台北舉辦媒體見面會，他今年轉戰運動家隊，返台後首次公開亮相。記者林俊良／攝影 分享 facebook 從韓職回到美職懷抱，王維中今年在運動家隊春訓投出好表現，王維中坦言，自己每到新環境都會很謹慎，原因是怕尷尬，「因為丟不好其實也很尷尬，所以會想辦法讓自己丟好。」

王維中結束一年的韓職球季，今年初與運動家隊簽下小聯盟合約，回到美職發展，他提到：「每次到了新環境，就會很緊張，不管做什麼事情都很謹慎，就會比之前更用心去丟。」

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靠著春訓投出好表現，王維中目標拚進今年大聯盟海外開幕戰28人名單，赴日本東京巨蛋與水手隊交手，但他在那之前就被下放回小聯盟春訓營，王維中也有些失望。

「春訓的時候表現不錯，一直想要拚到海外開幕戰，但去春訓的第一個禮拜有稍微受傷。」王維中坦言，原本很希望藉由海外開幕戰參與到水手隊球星鈴木一朗的退休，「自己滿想看的，他是亞洲最成功的球員，很欣賞。」

今年王維中先後效力於運動家、海盜隊，都獲得大聯盟登板機會，合計出賽25場是他生涯新高，勝場也開張，留下3勝0敗成績。

談起今年自己的表現，王維中說：「做的最不錯的，可能就是每次上場，都想要幫助球隊止血，不管丟都少局數、壓低失分，讓球隊有機會扳平，今年有幫助過球隊好幾次，覺得滿開心。」

至於還要改進的部分，王維中說：「很多地方需要調整，每年都一樣，不管是控球、場上狀況，還有體力，都是我必須去調整的。」他也提到，自己每次登板，丟出的第一球都未能達到自己期望的球速，「壘上有狀況才會開始盡全力丟，熱身速度其實滿慢的。」