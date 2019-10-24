MLB／拿到大聯盟首勝 王維中：最怕啤酒浴

2019-10-24 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



旅美投手王維中（中）下午在台北舉辦媒體見面會，王維中今年轉戰運動家隊，返台後首次公開亮相，學弟曾仁和（右）、宋文華（左）都現身助陣，分享旅美經驗。記者林俊良／攝影 分享 facebook 距離2014年大聯盟初登板隔了5年，王維中今年7月5日在運動家隊拿下大聯盟生涯首勝，比起興奮，賽後準備接受隊友的慶祝儀式，讓他大呼：「那是我最緊張的。」

王維中去年轉戰韓職拚戰1年，今年重返美職懷抱，加盟運動家隊，並在5月下旬被拉上大聯盟，後援表現亮眼，其中在7月5日對戰雙城隊後援2.1局無失分，因運動家逆轉戰局，讓他收下生涯第一勝。

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王維中坦言：「其實每次上來都沒想過我要有什麼表現，只是專注當下每個打者，沒有想過要把最後的局數丟完或是什麼的，都讓他自然發生。」然而拿到勝投後，他說：「最怕的是之後有啤酒浴。」

那場賽後，王維中除了接受隊友的啤酒浴慶祝，他透露：「在運動家，老將習慣都會整我，所以我最怕被整，那天我說了『謝謝大家來見證我的第一千勝』，之後他們什麼都灑過來了，番茄醬啊，能灑的都灑了。」

王維中在8月30日被運動家指定讓渡，之後回到老東家海盜隊，在大聯盟出賽5場再拿2勝，整季合計在大聯盟出賽25場寫下生涯新高，共投49.2局，留下3勝0敗成績，防禦率6.52。

比較兩支球隊的差別，王維中表示，球隊氣氛不太一樣，「在海盜比較嚴肅一點，在運動家，我覺得在那邊打球滿放鬆的。」