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觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

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觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

2019-10-24 15:34聯合報 記者黃麗華／特稿

劉致榮在亞錦賽表現亮眼。報系資料照
劉致榮在亞錦賽表現亮眼。報系資料照
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紅襪以75萬美元速簽劉致榮，不少解讀是撿到寶，事實上，劉致榮是在不到一個月內迅速爆紅，紅襪球團能觀察他的投球局數還不到九局，當機立斷開出75萬美元價碼，就是一場賭注。

說白了，劉致榮加盟紅襪，就是賭注的結合。

劉致榮不要夜長夢多，想專心朝設定的旅外目標前進，在價碼時機不好的情況下，紅襪願意開出別隊給不出的75萬美元，也打動了劉致榮，加上紅襪也喜歡爭取台灣選手，當年以209萬美元簽下的林子偉還在陣中，可以傳承經驗，對劉致榮是有利的。

今年在國際自由球員的市場上，簽約金唯一突破100萬美元的是委內瑞拉17歲投手拉拉（Andry Lara），擁有432萬1400美元總簽約額度的國民，在7月2日開跑第一天就以125萬美元簽下，之後就沒有新秀合約能突破百萬美元。

劉致榮的75萬美元在已簽下的國際球員中排名第五，而且當下是以救援投手角色簽約，未來能否轉任先發，仍是未知數。

通常大聯盟球團給新秀大合約之前，起碼會追蹤一至兩年，甚至更長時間，現在紅襪人員只看了劉致榮不到九局的比賽，兩位高層人士就來台灣當面洽談，就是看到劉致榮的球速與潛在的價值；但這麼短期的觀察難免有看走眼的風險，至少在當下，雙方都有興趣合作，簽約只是一個開始，就看如何把各自的盤算發揮到極大化。

劉致榮紅襪林子偉

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