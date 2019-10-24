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美職／約克革命招募台灣好手 月薪最高3千美元

2019-10-24 14:47聯合報 記者藍宗標／即時報導

美國獨立聯盟約克革命隊有意吸收台灣球員，明年四月展開新球季。圖／戴于程提供
美國獨立聯盟約克革命隊有意吸收台灣球員，明年四月展開新球季。圖／戴于程提供
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美國大西洋獨立聯盟約克革命隊（York Revolution）向台灣球員招手，月薪最高3千美元（約合台幣92520元），招募範圍包括中職、業餘、大學隊球員，有興趣的人可私訊兄弟象隊退役球員戴于程（John Tai）進行第一次審核。

戴于程表示，參加資格包括中職現役球員或自由球員、現役甲組球員（社會隊、大學隊），曾經旅美（大、小聯盟）或旅日，還沒放棄夢想的球員也可報名。

通過資格審核的球員，再進入下一個步驟，包括個人技術調整，約定拍攝球技現況錄影帶、共同討論成功的可行性，將球技現況錄影帶及個人資歷寄至紐約革命球探部進行第二次技術審核，通過後在台灣進行自主訓練，商討和Rocks Baseball International簽球員經紀合約事宜。

紐約革命隊明年三月將在佛羅里達州選拔球員，預定選出33名球員參加春訓營，球隊提供早餐午餐及宿舍，再選出27人進入開季名單，未入選者必須離隊，開季日期是4月27日。

球員未來發展除了有升上大聯盟的機會，也可能被其他球隊看中，加入獨盟或小聯盟，紐約革命隊提供月薪1千到3千美元，並協助辦理工作簽證。

至於球員所需費用，除了自付赴美參加選拔期間的機票、保險和可能開銷（電話、租車、翻譯），還有服務費300美元（Rocks簽約球員豁免）。

相關資訊可上美國大西洋獨立聯盟官網，或是紐約革命隊官網

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