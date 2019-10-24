親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

英國死亡貨櫃車 39具凍死屍體的「移民偷渡」悲歌？

運動筆記說馬拉松故事的人ＺＥＲＰＯ　ＲＵＮ　21K２：３０ 配速員
健行筆記新北市平溪區—十分瀑布公園綠色的向天蝦、火紅的面天山
NBA焦點球員- Donovan Mitchell (10月24日)焦點球員- LaMarcus Aldridge (10月24日)

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13聯合報 記者陳宛晶／即時報導

辛區(中)七局時上場換下先發投手韋蘭德。 路透
辛區(中)七局時上場換下先發投手韋蘭德。 路透
分享
太空人在世界大賽第二戰再以3：12不敵國民，系列賽在主場先輸兩場，總教練辛區（AJ Hinch）輸得心服，他說：「國民打得比我們更好。」被問到在第七局崩盤的戰局，則是無奈反問記者：「你們希望我從哪裡開始談？」

兩隊前六局打完還處於2：2平手局面，第七局國民由鈴木清的陽春砲點燃攻勢，韋蘭德再保送一人後退，接手的普雷斯利（Ryan Pressly）投出1保送、解決2人次後，對國民小將索托（Juan Soto）祭出故意四壞，這是太空人本季第一次故意四壞保送打者，但並未收到想要的效果，接下來遭國民連續三棒敲出安打。

為何決定保送索托？辛區解釋，就如同外界在這個系列賽所看到的，他也很清楚索托的本事，「我認為我們當時應該盡可能減少失分，而不是在已經點燃的火上加油。」只是結局未如所願，反而讓國民在第七局狂灌6分，戰局瞬間底定。

太空人此役在最後三局狂掉10分，戰局大崩盤，對士氣大傷，辛區對此喊話，「我們會沒事的，我們會趕快忘掉這場比賽的最後三局，接下來要做出反擊。」

國民韋蘭德世界大賽

相關新聞

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

2019-10-24 07:41

MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34

MLB／小熊新教頭出爐 2016冠軍捕手羅斯掌兵符

2019-10-24 09:53

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 世界大賽對戰出爐

2019-10-23 11:55

MLB／輸首戰不怕 休士頓富商再砸百萬美元押太空人奪冠

2019-10-24 08:27

MLB／索托再兩天就滿21歲 國民要為他拚封王香檳浴

2019-10-24 07:44

MLB／連續25場沒敗過 柯爾對國民踢鐵板

2019-10-23 23:50

MLB／大聯盟人氣降溫 發展前景喜憂參半

2019-10-23 17:15

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

MLB／有了索托誰還想哈波？ 國民季後賽7連勝

2019-10-23 13:22

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

2019-10-23 12:00

MLB／陳偉殷不在馬林魚計劃 官網：交易或釋出

2019-10-23 11:11

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

轉戰牛棚充滿挫折 陳偉殷熬過艱辛的一季

2019-10-03 07:00

勇士vs.紅雀棋逢敵手 季後首輪最有戲的對戰

2019-10-03 07:00

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強／洪一中初見劉致榮 ：158公里怎麼練的？

2019-10-23 15:19

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

2019-10-24 07:41

NBA／頂著噓聲飆30分 雷納德：很高興拿下勝利

2019-10-23 17:04

12強／劉致榮球速短期暴增 王建民認為很罕見

2019-10-23 18:20

12強／劉致榮很開心出國 間接證實加入紅襪

2019-10-23 16:00

12強／王柏融致意恰恰 洪總：王說怎麼用都OK

2019-10-23 14:53

MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11

NBA／厄文初亮相狂砍50分 籃網延長賽不敵灰狼

2019-10-24 11:06

MLB／劉致榮提前加盟紅襪 內幕是入選12強賽

2019-10-24 11:58

12強／亞錦賽中華隊當古巴靶子 U18功臣余謙入列

2019-10-23 16:09

NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08

NBA／獨行俠雙星飆57分搶勝 巫師八村壘首戰雙十

2019-10-24 11:30

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

NBA／籃球之神喬丹抱團組夢幻隊 再選還是這4位

2019-10-23 22:20

12強／電視上的學長突然出現 劉致榮緊張開訓

2019-10-23 16:33

台電左投王宗豪—為大賽而生的業餘王牌

2019-10-24 07:00

法國羽賽／首戰打滿三局 戴資穎開胡

2019-10-23 23:36

NBA／華克綠衫軍首秀熄火 76人西蒙斯準大三元搶勝

2019-10-24 10:42

MLB／輸首戰不怕 休士頓富商再砸百萬美元押太空人奪冠

2019-10-24 08:27

NBA／戰勝湖人賽後嗨過頭 貝佛利扔球吞2.5萬美元罰款

2019-10-24 10:22

NBA／洛城大戰 快艇新球季首戰開「湖」

2019-10-24 00:19

MLB／大聯盟人氣降溫 發展前景喜憂參半

2019-10-23 17:15

12強／中華隊開訓 劉致榮找建仔學伸卡

2019-10-24 00:05

大聯盟委／台球員30比2 原因：少棒不投變化球

2019-10-24 07:00

日職／軟銀「直落四」擊敗巨人 近6年奪5冠

2019-10-23 20:44

NBA／墨瑞回歸全能演出 馬刺主場擊退尼克

2019-10-24 12:30

12強／中華隊見到老戰友 王柏融有回家的感覺

2019-10-23 17:48

NBA／菜鳥飆破首戰三分球紀錄 黃蜂驚險奪勝

2019-10-24 10:38

NBA／厄文開幕戰砍50分 史上第5人

2019-10-24 11:15

12強／中華隊初體驗 張奕點名陳鴻文很搞笑

2019-10-23 19:51

MLB／連續25場沒敗過 柯爾對國民踢鐵板

2019-10-23 23:50

MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13

NBA／新賽季收入排行 詹姆斯賺28億元創現役新高

2019-10-24 09:57

NBA／唐西奇34分宣告接班 被喊MVP起雞皮疙瘩

2019-10-24 12:41

日職／軟銀6年5冠 締造隊史首次3連霸

2019-10-24 00:08

NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

2019-10-24 07:00

法國羽賽／周天成逆轉開胡 王子維挑戰球王

2019-10-23 20:43

法國羽賽／差點扳倒球王桃田賢斗 王子維獲滿堂彩

2019-10-24 09:09

MLB／本季提前報銷 楚奧特、葉力奇仍收漢克阿倫獎

2019-10-24 09:34

全運會／金門之光 陳彥維田徑跑出新頁

2019-10-23 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top