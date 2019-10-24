MLB／第七局為何崩盤？太空人教頭：從哪談起？

2019-10-24 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



辛區(中)七局時上場換下先發投手韋蘭德。 路透 分享 facebook 太空人在世界大賽第二戰再以3：12不敵國民，系列賽在主場先輸兩場，總教練辛區（AJ Hinch）輸得心服，他說：「國民打得比我們更好。」被問到在第七局崩盤的戰局，則是無奈反問記者：「你們希望我從哪裡開始談？」

兩隊前六局打完還處於2：2平手局面，第七局國民由鈴木清的陽春砲點燃攻勢，韋蘭德再保送一人後退，接手的普雷斯利（Ryan Pressly）投出1保送、解決2人次後，對國民小將索托（Juan Soto）祭出故意四壞，這是太空人本季第一次故意四壞保送打者，但並未收到想要的效果，接下來遭國民連續三棒敲出安打。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為何決定保送索托？辛區解釋，就如同外界在這個系列賽所看到的，他也很清楚索托的本事，「我認為我們當時應該盡可能減少失分，而不是在已經點燃的火上加油。」只是結局未如所願，反而讓國民在第七局狂灌6分，戰局瞬間底定。

太空人此役在最後三局狂掉10分，戰局大崩盤，對士氣大傷，辛區對此喊話，「我們會沒事的，我們會趕快忘掉這場比賽的最後三局，接下來要做出反擊。」