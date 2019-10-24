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世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

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MLB／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

2019-10-24 12:11聯合報 記者陳宛晶／即時報導

鈴木清擊出關鍵全壘打。 歐新社
鈴木清擊出關鍵全壘打。 歐新社
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勝率100%的深藍戰袍持續發威，國民今天在世界大賽第二戰以12：3打爆太空人，在客場搶下前兩勝，穿著深藍球衣在季後賽已取得九戰全勝；七戰四勝制系列賽將於周六起轉戰華盛頓，國民有機會在主場挑戰創隊50年來第一座世界大賽冠軍。

太空人今天由韋蘭德（Justin Verlander）登板尋求扳平戰局，但首局還沒拿到出局數就先掉2分，瑞登（Anthony Rendon）在一、二壘有人時敲出二壘安打清壘；國民先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）也沒能守住領先，一局下就挨了布萊格曼（Alex Bregman）的兩分砲，兩隊2：2戰成平手。

國民先發投手史特拉斯堡，第二局以後穩住勝利。 美聯社
國民先發投手史特拉斯堡，第二局以後穩住勝利。 美聯社
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比分一路凍結，直到第七局才由鈴木清（Kurt Suzuki）敲出陽春砲，一棒引爆國民的攻勢引信，韋蘭德再保送下一棒後退場，接手的普雷斯利（Ryan Pressly）也沒幫他守住這分，韋蘭德最終先發6局被敲7安打、失4分（責失3分）。

太空人的災難在這一局持續擴大，卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）和辛默曼（Ryan Zimmerman）的安打各帶2分打點，國民單局灌進6分，第八局和第九局持續有攻勢，伊頓（Adam Eaton）的兩分砲、泰勒（Michael Taylor）的陽春砲，一度將差距擴大為雙位數。

韋蘭德被轟全壘打，表情無奈。 路透
韋蘭德被轟全壘打，表情無奈。 路透
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韋蘭德賽前已累積在季後賽投出196次三振，此役送出6K，超越名人堂投手史摩茲（John Smolz）的199K，偏偏在站上季後賽三振榜史上第一的這一晚，見證太空人輸得慘澹。

國民的深藍戰袍在季後賽戰無不勝，今天必勝球衣持續發威，贏球後已推進為九戰全勝，包括三場主場和六場客場戰役，連柯爾（Gerrit Cole）和韋蘭德兩大強投都成手下敗將。

大聯盟歷史上，七戰四勝系列賽共出現84次2勝0敗局面，13次上演逆轉，10次發生在世界大賽，其中三例為主場輸掉前兩戰後逆轉封王，分別是1996年洋基、1986年大都會和1985年皇家。

國民韋蘭德世界大賽

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